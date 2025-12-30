福岡が神戸からGKを補強！「強い覚悟を持ってこのチームに来ました」

アビスパ福岡は30日、ヴィッセル神戸からGKオビ・パウエル・オビンナが完全移籍で加入することを発表した。

現在28歳のオビは、流通経済大から2020年に横浜F・マリノス入り。定位置は確保できず、栃木SCへの期限付き移籍を挟みつつ、2024シーズンに神戸移籍。神戸でもカップ戦のみの出場にとどまった中、キャリアの中でここまで、J1で通算9試合、J2で通算31試合にそれぞれ出場してきた。

福岡入りが決まったオビはクラブを通じて、「アビスパ福岡の一員としてチームのために全力で戦い、ピッチで自分の価値を示せるように取り組んでいきます。強い覚悟を持ってこのチームに来ました。応援よろしくお願いします」と抱負。神戸を通じては以下のように感謝を綴った。

「在籍した2年間、どんな時も応援してくださったファン・サポーターの皆さん、そして共に戦ってきたチームメート、スタッフの皆さんに、心から感謝しています」

「ピッチで結果を残せなかったこと、そして応援してくださる方々の期待に応えられなかったことへの悔しさはあります。それでも、この2年間は自分にとって決して無駄ではなく、大きな意味を持つ時間でした。この経験を次につなげていきたいと思います」

「ヴィッセル神戸で過ごしたすべての時間に、心から感謝しています。本当にありがとうございました」