U-22日本代表が『IBARAKI Next Generation Cup2025』優勝！U-21ALL IBARAKIを6-1で打ち破る

『IBARAKI Next Generation Cup2025』の決勝戦が27日にケーズデンキスタジアム水戸で行われ、U-21ALL IBARAKIとU-22日本代表が対戦した。

U-21関東大学選抜を破って決勝戦に進んだ大岩剛監督の率いるU-22日本代表は、U-21東北⼤学選抜を倒したU-21ALL IBARAKIと激突。序盤から攻勢を強めたU-22日本代表が圧巻のゴールラッシュを披露した。

前半9分に、MF川合徳孟（ジュビロ磐田）のパスに反応したFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大）がボックス内で落ち着いてゴールに流し込み先制。同14分には、左サイドでボールを受けたFW横山夢樹（FC今治からセレッソ大阪に完全移籍）の出したアウトサイドパスが川合につながり、これをゴール右隅に流し込んだ。

さらに同17分には、カウンターから横山がドリブル突破で相手ボックス内に侵入してグラウンダーのクロス。FW久米遥太（早稲田大）がこぼれ球を押し込み3得点目を奪った。

反撃したいU-21ALL IBARAKIは相手ゴール前に迫るもゴールをこじ開けられず。U-22日本代表が集中した守りで、3-0のリードを守ったまま、前半を終えた。

後半もU-22日本代表が主導権を握るも、徐々にU-21ALL IBARAKIにもテンポが生まれた。しかし後半30分にコーナーキックからMF石渡ネルソン（いわきFC）に頭で決められてしまい、突き放された。

さらに同36分には、DF梅木怜（FC今治）が右サイドから中央に切り込んでシュート。惜しくもキーパーに弾かれたが、こぼれ球をFW道脇豊（SKベフェレン）が右足で流し込んだ。さらに、38分にはA代表でもデビューしている19歳のMF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山からFC東京に復帰）がミドルシュートでネットを揺らし、6-0とした。

それでも試合終了間際の48分にU-21ALL IBARAKIのMF橋本峻（中央学院大）が左サイドから見事なコントロールショットをゴール右上に決めた。意地を見せたU-21ALL IBARAKIだったが、試合はそのまま6-1でU-22日本代表が勝利し、同大会を優勝した。

AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026を前に大勝で実力を示したU-22日本代表。来月に開幕する同大会に向けて、弾みのつく結果となった。