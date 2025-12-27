レアル・マドリーがサウジで躍動の28歳ポルトガル代表MF獲得へ？プレミア勢との争奪戦か

ポルトガル代表MFルベン・ネヴェスの去就に注目が集まっている。

2023年にプレミアリーグのウォルヴァーハンプトンからアル・ヒラル（サウジ・プロ・リーグ）に移籍したネヴェス。現在28歳とキャリアの成熟期で下した決断は驚きをもって伝えられ、同クラブではここまで公式戦通算108試合14得点25アシストを記録している。

今季もここまで公式戦17試合5得点1アシストで依然として高いパフォーマンスを披露している中、同選手に欧州復帰の可能性があるようだ。

『as』をはじめとする欧州メディアによれば、プレミアリーグを含む複数クラブがネヴェスの獲得に興味を持っているという。特に来年6月末で契約満了を迎える同選手を狙っているクラブが、レアル・マドリー（ラ・リーガ）だという。

『as』によれば、中盤の補強を目指すレアル・マドリーが候補にしている選手の一人が来夏にフリーとなるネヴェスのようだ。サウジアラビアの情報筋からは、同選手が『サウジアラビアに留まることはないだろう』という情報が寄せられた。

なお、アル・ヒラルのOBであるサミー・アル＝ジャービル氏は「ネヴェスが今シーズン末のアル・ヒラルとの契約満了後、レアル・マドリーへフリー移籍するのではないかと懸念している。プレミアリーグのクラブがネヴェスの獲得を希望しており、提示されている契約は3年間、つまり31歳になるまでだ。レアル・マドリーも興味を示しており、他にもネヴェスを獲得したいクラブがあるはずだ」とコメントした。

なお、ネヴェスが契約更新を拒否したことを受けてアル・ヒラルは、冬の移籍市場で低い移籍金でも同選手を売却する可能性があるという。サウジアラビアの情報筋によると、1500万ユーロから2000万ユーロのオファーを受け入れるとされており、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドが関心を強く示しているクラブの一つだという。