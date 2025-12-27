U-22日本代表MF石渡ネルソンがセレッソ大阪に復帰「成長した姿を見せられるように頑張ります」今季J2いわきFCでリーグ戦29試合

J1セレッソ大阪は27日、J2いわきFCに育成型期限付き移籍していたMF石渡ネルソンが復帰すると発表した。

C大阪の下部組織出身の石渡。昨季はJ2愛媛FCに育成型期限付き移籍してリーグ戦12試合に出場。今季はいわきFCで29試合4得点を記録していた。

また、世代別代表にも選出されており、同日にはU-22日本代表のメンバーとして『IBARAKI Next Generation Cup2025』決勝でゴールを決めて、優勝に貢献していた。

石渡はいわきFCのクラブ公式サイトで感謝を伝えた。

「いわきFCに関わる全ての皆様。このたび、セレッソ大阪に復帰することになりました。いわきFCでプレーしたこの1年間で、人として、プロサッカー選手としてまた1つ成長することができたと感じています。いわきFCの選手としてプレーすることができてとても嬉しかったし、楽しかったです。本当にありがとうございました」

石渡は復帰するC大阪のクラブ公式サイトでは「セレッソ大阪に関わる全ての皆さま。このたび、2年ぶりにセレッソ大阪へ復帰することになりました。またピンクのユニフォームを着て戦えることを嬉しく思います。成長した姿を見せられるように頑張ります」と意気込んだ。