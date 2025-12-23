J2降格の湘南が4選手と契約更新「絶対に最短でJ1に戻ります」

湘南ベルマーレは23日、DF舘幸希、DF大野和成、MF田村蒼生、MF石橋瀬凪と2026シーズンの契約を更新したと発表した。

今季J1を19位でフィニッシュして、来季のJ2降格が決まった湘南。今季リーグ戦17試合に出場した湘南一筋の舘、2018年の復帰以降在籍し続け、今季リーグ戦21試合の大野、昨季より加入した田村に高卒ルーキーとしてブレイクした石橋が契約更新となった。

今回、契約更新が発表された4選手はそれぞれコメントを発表した。

■舘幸希コメント

「いつも応援ありがとうございます。2026シーズンも共に戦えることを光栄に思います。今シーズンの悔しさを自分の力で取り戻す。そして言葉や態度ではなく結果で示せるように日々精進します。1年半で必ずJ1に戻りましょう！」

■大野和成コメント

「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました。ひとつになったベルマーレはどのチームよりも強い！そのために自分の持っている力を全て出します。絶対に最短でJ1に戻ります！」

■田村蒼生コメント

「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました。このクラブのために一生懸命戦い続けます。そして、自分の価値をピッチで証明します。熱狂する最高のシーズンにしましょう。応援よろしくお願いします」

■石橋瀬凪コメント

「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました。チームの勝利のために走り、戦います！応援よろしくお願いします！」