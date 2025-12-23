生みの親である高橋陽一先生も祝福！WOWOWサッカーオリジナルキャラクターのカラマールが南葛SCの応援マスコット就任「一緒にサッカーを盛り上げられたら」

WOWOWサッカーオリジナルキャラクターのカラマールが、自身の生みの親である高橋陽一氏がオーナー兼代表を務める南葛SC公認の応援マスコットに就任することが決まった。

現在は関東サッカーリーグ1部で戦う南葛SC。2019年に高橋陽一氏が代表になり、東京都社会人リーグからスタートしながらも着実に成長し、J通算127勝の名将である風間八宏監督の下、元ブンデスリーガ選手の大前元紀や元日本代表の今野泰幸を擁し、JFLへの昇格が期待されている。

今後は、WOWOW番組内だけでなく、南葛SCのクラブ公式ホームページや公式SNSにもカラマールが登場予定。また応援マスコット就任を記念して、「カラマール」LINEスタンプを販売開始する。なお、カラマールの公式グッズは10月15日にリニューアルオープンした WOWOW百貨店で購入できる。

カラマールの応援マスコット就任に際して、「キャプテン翼」などを生みの親である高橋先生は「僕が描いた〝キャラクター〟がこうして南葛SCの応援マスコットに就任することになり、とても嬉しいです。当時、『小さいお子さまや、サッカーを知らない子が、サッカーに興味を持つきっかけになれば』という思いで描いたキャラクターです。南葛SCにも WINGS(女子チーム)やアカデミー(下部組織)があるので、これをきっかけに一緒にサッカーを盛り上げられたら良いですね」と喜びの声を寄せた。