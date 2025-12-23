JPFAアワード2025のJ1・J2・J3ベストイレブンが決定！リーグ戦フル出場の鉄人賞は過去最多の17名

JPFA所属選手を表彰する「極楽湯presents日本プロサッカー選手会（JPFA）アワード2025」のJ1・J2・J3ベストイレブン、鉄人賞の受賞者が決定した。

J1からは、J1優勝を果たした鹿島アントラーズから4名が選出され、FW鈴木優磨が2年連続で受賞。また、J2ではリーグ優勝とJ1初昇格した水戸ホーリーホックから4名が選出され、J3は優勝の栃木シティから3名が、2位で自動昇格を決めたヴァンラーレ八戸から4名が選ばれた。

なお、明治安田Jリーグにフル出場した選手に贈られる「鉄人賞」は、過去最多の17名が受賞。JPFAカテゴリーのベストイレブンは12月26日に発表され、各カテゴリーの最優秀選手賞は同月28 日午後2時よりblue-ing!で開催される「極楽湯presents JPFAアワード2025 」当日に発表される。

各賞受賞者一覧と、「極楽湯presents JPFAアワード2025 」の開催概要は以下の通り。

■JPFA J1ベストイレブン

GK 早川友基 鹿島アントラーズ 初

DF 植田直通 鹿島アントラーズ 初

DF 古賀太陽 柏レイソル 初

DF 荒木隼人 サンフレッチェ広島 初

MF 知念慶 鹿島アントラーズ 初

MF 小泉佳穂 柏レイソル 初

MF 稲垣祥 名古屋グランパス 初

FW 鈴木優磨 鹿島アントラーズ 2年連続2回目

FW 細谷真大 柏レイソル 2回目

FW 相馬勇紀 FC町田ゼルビア 初

FW 伊藤達哉 川崎フロンターレ 初

■JPFA J2ベストイレブン

GK 後藤雅明 V・ファーレン長崎 2年連続2回目

DF 大森渚生 水戸ホーリーホック 初

DF 飯田貴敬 水戸ホーリーホック 初

DF 市原吏音 RB大宮アルディージャ 初

MF 高嶺朋樹 北海道コンサドーレ札幌 初

MF 齋藤俊輔 水戸ホーリーホック 初

MF 山口蛍 V・ファーレン長崎 初

FW 渡邉新太 水戸ホーリーホック 初

FW 谷村海那 いわきFC（現所属横浜F・ マリノス）2年連続2回目

FW ディサロ燦シルヴァーノ モンテディオ山形 2回目

FW 宮崎鴻 ベガルタ仙台 初

■JPFA J3ベストイレブン

GK 相澤ピーターコアミ 栃木シティ 初

DF 蓑田広大 ヴァンラーレ八戸 初

DF 白井達也 ヴァンラーレ八戸 初

DF 奥井諒 栃木シティ 初

DF 辻岡佑真 ギラヴァンツ北九州 初

MF 佐藤碧 ヴァンラーレ八戸 初

MF 城定幹大 福島ユナイテッドFC 初

MF 奥村晃司 テゲバジャーロ宮崎 初

FW 澤上竜二 ヴァンラーレ八戸 初

FW 田中パウロ淳一 栃木シティ 初

FW 橋本啓吾 テゲバジャーロ宮崎 初

■鉄人賞 J1：9 名、J2：3 名、J3：6 名

DF 植田直通 鹿島アントラーズ 2回目

GK 早川友基 鹿島アントラーズ 3回目

GK 小島亨介 柏レイソル 初

DF 古賀太陽 柏レイソル 初

DF 昌子源 FC町田ゼルビア 初

MF 稲垣祥 名古屋グランパス 初

GK 前川黛也 ヴィッセル神戸 2回目

GK 大迫敬介 サンフレッチェ広島 2年連続2回目

DF 大森渚生 水戸ホーリーホック 初

GK 北村海チディ 藤枝MYFC 初

GK 田中颯 徳島ヴォルティス 初

GK 大西勝俉 ヴァンラーレ八戸 初

DF 白井達也 ヴァンラーレ八戸 初

GK 大内一生 松本山雅FC 初

GK 山本透衣 FC大阪 初

DF 附木雄也 カマタマーレ讃岐 初

GK 佐藤久弥 FC琉球 初

●「極楽湯 presents 日本プロサッカー選手会アワード 2025」開催概要

■名称 極楽湯 presents 日本プロサッカー選手会アワード 2025

略称：極楽湯 presents JPFA アワード 2025

■開催日時 2025年12月28日（日）14:00から （1時間半程度）

■会場 JFA サッカー文化創造拠点「blue-ing!」 (ブルーイング)〒112-0004 東京都文京区後楽 1-3-61 （東京ドームシティ内）

■タイトルパートナー 株式会社 極楽湯

■シルバーパートナー EPG 株式会社、株式会社 FORVES.

■ライブ配信 JPFA 公式 YouTube チャンネル

■出席 各賞受賞選手（登壇もしくは動画コメント等で出演予定）司会・進行 Jリーグ選手 OB 内田篤人氏