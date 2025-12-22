19試合でわずか1敗…長崎をJ1復帰に導いた高木琢也監督がJ2優秀監督賞初受賞！3位は仙台の森山佳郎監督

Jリーグは22日、今シーズンの明治安田J2リーグにおける優秀監督賞を発表した。
水戸ホーリーホックをJ2初優勝とJ1初昇格に導いた森直樹監督が優勝監督賞を初受賞したため、選手、監督による投票で2位となったV・ファーレン長崎の高木琢也監督が優秀監督賞を初受賞。
高木監督は今季途中に長崎の監督に就任すると、19試合12勝6分1敗の成績でJ1自動昇格圏内の2位フィニッシュに導いた。
また、ジェフユナイテッド千葉で17季ぶりのJ1復帰を達成した小林慶行監督は4位となり、3位は7位ベガルタ仙台の森山佳郎監督となった。さらに5位には、今季リーグ戦を9位でフィニッシュしたいわきFCの田村雄三監督がランクインした。
J2優秀監督賞の得票順位表は以下の通り。
■J2優秀監督賞の得票順位表
1位：森直樹（水戸ホーリーホック）
2位：高木琢也（ V・ファーレン長崎）
3位：森山佳郎（ベガルタ仙台）
4位：小林慶行（ジェフユナイテッド千葉）
5位：田村雄三（いわきFC）
6位：増田功作（徳島ヴォルティス）
7位：宮沢悠生（RB大宮アルディージャ）
8位：倉石圭二（FC今治）
9位：小菊昭雄（サガン鳥栖）
9位：安間貴義（ジュビロ磐田）
9位：横内昭展（モンテディオ山形）
12位：柴田慎吾（北海道コンサドーレ札幌）
12位：吉田謙（ブラウブリッツ秋田）
14位：大木武（ロアッソ熊本）
14位：竹中穣（大分トリニータ）
14位：安達亮（カターレ富山）
14位：青野慎也（愛媛FC）
18位：大塚真司（ヴァンフォーレ甲府）
18位：須藤大輔（藤枝MYFC）
18位：中山元気（レノファ山口FC）
※森直樹監督は優勝監督賞受賞のため、優秀監督賞は対象外