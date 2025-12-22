19試合でわずか1敗…長崎をJ1復帰に導いた高木琢也監督がJ2優秀監督賞初受賞！3位は仙台の森山佳郎監督

Jリーグは22日、今シーズンの明治安田J2リーグにおける優秀監督賞を発表した。

水戸ホーリーホックをJ2初優勝とJ1初昇格に導いた森直樹監督が優勝監督賞を初受賞したため、選手、監督による投票で2位となったV・ファーレン長崎の高木琢也監督が優秀監督賞を初受賞。

高木監督は今季途中に長崎の監督に就任すると、19試合12勝6分1敗の成績でJ1自動昇格圏内の2位フィニッシュに導いた。

また、ジェフユナイテッド千葉で17季ぶりのJ1復帰を達成した小林慶行監督は4位となり、3位は7位ベガルタ仙台の森山佳郎監督となった。さらに5位には、今季リーグ戦を9位でフィニッシュしたいわきFCの田村雄三監督がランクインした。

J2優秀監督賞の得票順位表は以下の通り。

■J2優秀監督賞の得票順位表

1位：森直樹（水戸ホーリーホック）

2位：高木琢也（ V・ファーレン長崎）

3位：森山佳郎（ベガルタ仙台）

4位：小林慶行（ジェフユナイテッド千葉）

5位：田村雄三（いわきFC）

6位：増田功作（徳島ヴォルティス）

7位：宮沢悠生（RB大宮アルディージャ）

8位：倉石圭二（FC今治）

9位：小菊昭雄（サガン鳥栖）

9位：安間貴義（ジュビロ磐田）

9位：横内昭展（モンテディオ山形）

12位：柴田慎吾（北海道コンサドーレ札幌）

12位：吉田謙（ブラウブリッツ秋田）

14位：大木武（ロアッソ熊本）

14位：竹中穣（大分トリニータ）

14位：安達亮（カターレ富山）

14位：青野慎也（愛媛FC）

18位：大塚真司（ヴァンフォーレ甲府）

18位：須藤大輔（藤枝MYFC）

18位：中山元気（レノファ山口FC）

※森直樹監督は優勝監督賞受賞のため、優秀監督賞は対象外