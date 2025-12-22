J1川崎、いわきFCに期限付き移籍のGK早坂勇希が復帰「成長した姿でアジア青覇、タイトル獲得のために全力で戦います」

J1川崎フロンターレは22日、J2いわきFCに期限付き移籍していたGK早坂勇希が復帰すると発表した。

川崎の下部組織から 桐蔭横浜大に進学した26歳の早坂。今季はいわきFCに期限付き移籍してリーグ戦16試合に出場していた。

早坂はいわきFCのクラブ公式サイトで感謝を伝えた。

「1年間どんな時も応援してくださりありがとうございました。目標としていたJ1昇格という目標を達成できなかったこと、チームを救えなかったこと、本当に申し訳なく思っています。出場時間の少なかった自分を信じて、声をかけていただいた大倉社長、田村監督をはじめとするスタッフの皆様には本当に感謝しかありません」

「また、どんな時も信じ合い切磋琢磨したチームメイト、メディカルスタッフ、フロントスタッフなどのクラブが一つなり、戦えたこと本当に幸せに思います。最後になりますが、サポーターの皆さん開幕からなかなかうまく行かず、それでも常に最高の応援をハワスタでもアウェイでもありがとうございました。僕たちはその声援が本当に力になりました。最終戦での景色はベンチ横から見ていて鳥肌が立ちました。これからチームは変わりますが、この1年間があったからこそ活躍できていると言えるように頑張っていきたいですし、それが一番の恩返しだと思います。本当に1年間ありがとうございました！」

なお、復帰した川崎のクラブ公式サイトでは「川崎フロンターレに復帰することになりました。成長した姿でアジア青覇、タイトル獲得のために全力で戦います」（原文ママ）とコメントした。