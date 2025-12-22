J2リーグのベストイレブンが発表！優勝＆J1初昇格の水戸が最多4名…10名が初選出に

リーグは22日、今季明治安田J2リーグのベストイレブンを発表した。

水戸ホーリーホックのJ2初優勝とJ1初昇格で幕を閉じた2025年のJ2リーグ。来季J1には水戸に加えて、自動昇格圏内の2位でフィニッシュしたV・ファーレン長崎と、J1昇格プレーオフを制して17季のJ1復帰を決めたジェフユナイテッド千葉が昇格する。

そして22日に行われたJ2リーグアウォーズで、今季のベストイレブンが発表。優勝した水戸からは最多4選手が選ばれた。また、計6クラブから選出され、10選手がJ2リーグでの初受賞となった。

なお、ベストイレブンは監督および選手投票結果から、得票数上位よりDF1名、MF1名、FW1名、右サイド1名、左サイド1名を選出。GK含むその他6名については、選考委員にて決定している。

受賞選手は以下の通り。

■J2リーグ ベストイレブン

▽GK

田中颯（徳島ヴォルティス）（初）

▽DF

飯田貴敬（水戸ホーリーホック）（初）

大森渚生（水戸ホーリーホック） （初）

市原吏音（RB大宮アルディージャ） （初）

山田奈央（徳島ヴォルティス） （初）

▽MF

高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌） （初）

齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）（初）

マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎） （2回目）

山口蛍（V・ファーレン長崎） （初）

▽FW

渡邉新太（水戸ホーリーホック） （初）

マルクス・ヴィニシウス（FC今治） （初）