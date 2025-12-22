J2リーグのベストイレブンが発表！優勝＆J1初昇格の水戸が最多4名…10名が初選出に

リーグは22日、今季明治安田J2リーグのベストイレブンを発表した。
水戸ホーリーホックのJ2初優勝とJ1初昇格で幕を閉じた2025年のJ2リーグ。来季J1には水戸に加えて、自動昇格圏内の2位でフィニッシュしたV・ファーレン長崎と、J1昇格プレーオフを制して17季のJ1復帰を決めたジェフユナイテッド千葉が昇格する。
そして22日に行われたJ2リーグアウォーズで、今季のベストイレブンが発表。優勝した水戸からは最多4選手が選ばれた。また、計6クラブから選出され、10選手がJ2リーグでの初受賞となった。
なお、ベストイレブンは監督および選手投票結果から、得票数上位よりDF1名、MF1名、FW1名、右サイド1名、左サイド1名を選出。GK含むその他6名については、選考委員にて決定している。
受賞選手は以下の通り。
■J2リーグ ベストイレブン
▽GK
田中颯（徳島ヴォルティス）（初）
▽DF
飯田貴敬（水戸ホーリーホック）（初）
大森渚生（水戸ホーリーホック） （初）
市原吏音（RB大宮アルディージャ） （初）
山田奈央（徳島ヴォルティス） （初）
▽MF
高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌） （初）
齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）（初）
マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎） （2回目）
山口蛍（V・ファーレン長崎） （初）
▽FW
渡邉新太（水戸ホーリーホック） （初）
マルクス・ヴィニシウス（FC今治） （初）