「全員が体重を測る」首位奪還を目指すマン・C、クリスマス休暇中も緊張感？「いまは完璧な選手だが…」

マンチェスター・シティ（プレミアリーグ）のジョゼップ・グアルディオラ監督が選手たちのコンディションについて言及した。

プレミアリーグ第17節を終えて2位につけるシティ。首位アーセナルとは2ポイント差の勝ち点37となっており、今後の優勝レースに注目が集まっている。

チームは3日間のクリスマス休暇を経て、27日のノッティンガム・フォレスト戦に向かうが、グアルディオラ監督は「選手全員が体重を測る」と、休暇中に浮かれすぎないようにと警告した。『ESPN』が伝えた。

「彼らは25日に復帰するが、私はそこにいて何キロ増えているかを確認する。3日間の休養を終えて戻ってきた瞬間に、彼らがどのように回復しているかを見たい、彼らは食べることはできるが、私は彼らをコントロールしたい」

2位に位置するシティだが、グアルディオラ監督は選手たちのパフォーマンスが良くなかったと説明。ノッティンガム・フォレスト戦のメンバーを決める前には、コンディションを注意深く観察すると述べた。

「ノッティンガム・フォレスト戦では選手を選ばなければならない。ある選手を想像してみてほしい。いまは完璧な選手だが、到着時には3キロ体重が増えているだろう。その場合、彼はマンチェスターに留まり、ノッティンガム・フォレストには行かないだろう」

クリスマスはバルセロナで過ごすとされるグアルディオラ監督。選手たちには最低限のコンディション維持を求めた一方で、「スケジュールがタイトすぎて、選手たちは忘れないといけない。家族と過ごして、サッカーのことを忘れないといけないんだ」とリフレッシュする必要性も口にした。