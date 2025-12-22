「イングランド代表の次期キャプテンに適任だ」ルーニー氏がアーセナルの26歳MFを絶賛「かけがえのない存在」

元イングランド代表のウェイン・ルーニー氏が、アーセナル（プレミアリーグ）MFデクラン・ライスを称賛した。

2023年にアーセナルへ加入し、すぐさま中盤の要となったライス。今季は公式戦24試合に出場し、同クラブのリーグ首位に貢献している。

『BBC』の「ウェイン・ルーニー・ショー」に出演したルーニー氏は、「彼は本当に素晴らしい選手」とライスへの評価を語った。

「彼は（直近のエヴァ―トン戦で）ピッチのいたるところにいた。彼の判断力、いつパスをするのか、どこにパスをするのか、どちらの足にパスをするのか、パスの細かさは見ていて楽しかった」

26歳のライスは既にイングランド代表でも72試合に出場。今年10月には主将FWハリー・ケインに代わり、キャプテンマークを巻いていた。

かつてイングランド代表の主将を経験したルーニー氏は、「私にとって、ハリーがいつか引退したときのキャプテンにふさわしいのは彼だ」と、ライスを次期イングランド代表主将に推した。

「彼は（ケインの後継者として）まさに適任だ。彼の情熱と人柄は素晴らしい。彼を知っている人、彼に近い人、誰もが彼を愛している。イングランドにとって、彼はかけがえのない存在だ」