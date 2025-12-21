今季出場1試合…バルセロナGKテア・シュテーゲンがプレミア上陸へ？複数クラブが獲得を検討か

バルセロナ（ラ・リーガ）GKマルク＝テア・シュテーゲンの去就に注目が集まっている。

バルセロナの守護神として、UEFAチャンピオンズリーグ優勝や6度のラ・リーガ制覇に貢献した33歳のテア・シュテーゲン。しかしハンジ・フリック監督の下では、負傷の影響もあって出場機会に恵まれず、今季公式戦出場は1試合のみ。GKヴォイチェフ・シュチェスニーとGKジョアン・ガルシアから定位置を奪取できていない。

来夏にはFIFAワールドカップも迫る中、ドイツ代表としての出場をかなえるためには出場時間の確保が必要とされている。そんな同選手は、複数のクラブから関心を集め続けており、各クラブはテア・シュテーゲンのコンディションについて問い合わせを行っているという。『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。

その一つがウナイ・エメリ監督が率いるアストン・ヴィラ（プレミアリーグ）だとされており、同クラブはバルセロナのコーチングスタッフに内部的に連絡を取り、同GKに関する直接的な情報を得ようとしていたようだ。

なお、テア・シュテーゲンにはトルコとサウジアラビアの両リーグからも関心が届いているほか、ラ・リーガのジローナも今冬での獲得を検討しているという。