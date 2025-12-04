ABEMAが柏木陽介の引退試合を無料生中継！浦和時代の戦友「YOSUKE FRIENDS」と日本の躍進支えたスター「KASHIWAGI GENERATIONS」が激突

「ABEMA」は、今年12月21日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開催されるサッカー元日本代表・柏木陽介氏の引退試合『柏木陽介引退試合 -仲間に感謝、岐阜から未来を-』を無料生中継すると発表した。

長きにわたり日本サッカーをけん引し、J1浦和レッズや日本代表で多くのタイトルに貢献してきた柏木氏のラストゲームは、“仲間に感謝”と“岐阜から未来を”をテーマにした特別な一戦として開催。本試合は「YOSUKE FRIENDS」と「KASHIWAGI GENERATIONS」の2チームに分かれて行われ、柏木氏を支えた恩師・同僚・盟友・代表戦士たちが一堂に集結する。

「YOSUKE FRIENDS」には、浦和時代に柏木氏を指導したミハイロ・ペトロヴィッチ監督を筆頭に、西川周作氏、阿部勇樹氏、鈴木啓太氏、興梠慎三氏、森脇良太氏、山田直輝氏、高原直泰氏ら、浦和の黄金期をともに築いたメンバーが名を連ねる。

一方、「KASHIWAGI GENERATIONS」には、ラモス瑠偉監督のもと、本田圭佑氏、香川真司氏、内田篤人氏、槙野智章氏、太田宏介氏、宇賀神友弥氏、大津祐樹氏、田中順也氏、柿谷曜一朗氏ら、日本サッカーの躍進を支えたスターが集結する。

本試合は、柏木氏のキャリアを彩った“仲間”と“世代”が再びピッチで交わる特別な舞台として、多くのファンの記憶に刻まれる一戦となることが期待されている。「ABEMA」では試合開始前の13時15分より無料生中継を実施し、現役時代から愛された柏木氏の最後の勇姿と、豪華メンバーが織りなす心温まるラストマッチを届ける。

なお、番組内でのオリジナル解説や出演者情報は、後日あらためて発表される。

■放送概要

番組名：柏木陽介引退試合 -仲間に感謝、岐阜から未来を-

日時：12/21（日）13:15～（14:00キックオフ）