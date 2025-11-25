「次のエンバペに育て上げる」マルセイユ監督がグリーンウッドにかける期待「真に完成された選手へ」

マルセイユ（リーグ・アン）のロベルト・デ・ゼルビ監督が、FWメイソン・グリーンウッドへの期待を語った。

昨季にヘタフェからマルセイユに加入したグリーンウッド。昨季公式戦22得点6アシストの活躍でマルセイユのUEFAチャンピオンズリーグ出場に貢献し、今季は既に公式戦16試合11得点4アシストを記録している。

マルセイユのデ・ゼルビ監督はリーグ2位のチームをけん引する同選手について「昨シーズンのグリーンウッドはマルセイユにとって十分だっただろう。だが、もし彼があのレベルを超えることができれば、真っ先に恩恵を受けるのは彼自身だろう」とし、リーグ・アンのパリ・サンジェルマンから昨季にレアル・マドリーへ移籍したフランスFWキリアン・エンバぺになぞらえて、「次のエンバペに育て上げる」と語った。

またグリーンウッド自身も「チームのトロフィー獲得に貢献できるよう、引き続き成長することに集中している。マルセイユは私に素晴らしい舞台を与えてくれました」とコメント。

デ・ゼルビ監督は「彼にはあまり多くを語らない方がいい。だが、彼は真に完成された選手へと成長しつつあると思う」と、今季にさらなる爆発が期待される。