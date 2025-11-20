2026年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選プレーオフの組み合わせ抽選会が20日、開催された。

48カ国中42カ国が出場を決めているW杯。欧州予選では、ドイツやイングランド、フランス、スペインなど12グループの各組首位が突破を決めた。各組2位の12カ国とネーションズリーグの成績上位4カ国が参加するプレーオフにより、さらに4カ国が本大会への切符を手にする。

プレーオフに参加する16カ国は、各4チームごとのグループにわかれ、準決勝と決勝を戦う方式に。各グループを勝ち上がった国がW杯出場となり、4つの椅子を争うことになる。

抽選の結果、過去優勝4度の再注目となるイタリアは、パスAの準決勝で北アイルランドとの対戦が決定。パスAのもう一つの準決勝はウェールズ×ボスニア・ヘルツェゴビナとなっている。

欧州予選プレーオフは2026年3月26日に準決勝の8試合が、そして同31日に決勝の4試合がそれぞれ開催される。欧州予選プレーオフの組み合わせは以下のとおり。

【パスA】

・準決勝

イタリア×北アイルランド

ウェールズ×ボスニア・ヘルツェゴビナ

【パスB】

・準決勝

ウクライナ×スウェーデン

ポーランド×アルバニア

【パスC】

・準決勝

トルコ×ルーマニア

スロバキア×コソボ

【パスD】

・準決勝

デンマーク×北マケドニア

チェコ×アイルランド