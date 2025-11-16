浦和レッズ、主力の外国人2選手との契約満了を発表

浦和レッズは16日、DFマリウス ホイブラーテンとFWチアゴ サンタナが契約満了により今季限りで退団することを発表した。

現在30歳のノルウェー出身選手であるホイブラーテンは、2023シーズンに浦和入り。レギュラーとしてここまでの明治安田J1リーグで104試合に出場し、4得点を記録した。

ホイブラーテンは公式サイトを通じて、「親愛なる浦和レッズファミリーのみなさんへここでの時間が終わりを迎えるにあたり、心からの感謝をお伝えしたいと思います。この3年間、浦和レッズのためにプレーできたことは、名誉であり、光栄なことでした」と感謝を綴った。

「ここに来た初日から、このクラブが特別だと思える情熱や誇り、そして大きなサポートを強く感じていました。共にACLで優勝したことは、私のキャリアの中で最も大きなハイライトのひとつとして、いつまでも心に残るでしょう。その瞬間をチームメート、そしてスタンドにいたみなさんと分かち合えたことは、決して忘れません」

「そして、ファン・サポーターのみなさんへあなたたちの力強さも、声援も、支えてくれる気持ちも、言葉では言い表せないほど大きな存在でした。あなたたちは毎試合、私の背中を押してくれ、埼玉スタジアムでの全ての瞬間を忘れられないものにしてくれました。浦和レッズは、これからもずっと私の心の中にあります。全てに感謝しています」

一方、現在32歳のブラジル出身選手であるサンタナは、2024シーズンから浦和に加入。1年目にJ1リーグ36試合で12ゴールを記録する活躍を披露した。今季はここまでのJ1リーグ17試合で4得点という記録だった。

退団に際し、「浦和レッズに関わる全てのみなさま。2年間共に闘っていただき、ありがとうございました。新しい挑戦に向かいます。引き続き応援よろしくお願いします」とのコメントを残している。