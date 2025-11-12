GKチョン・ソンリョンが今季限りでJ1川崎を退団「10年間本当にありがとうございました」

J1川崎フロンターレは12日、元韓国代表GKチョン・ソンリョンが今季限りで契約満了になると発表した。

2016年から川崎に加入したチョン・ソンリョン。初年度からリーグ戦29試合に出場すると、同クラブの守護神としてここまで公式戦363試合に出場。Jリーグでは川崎一筋で4度のJ1制覇や2度の天皇杯優勝、JリーグYBCルヴァンカップ制覇を成し遂げたが、今季はリーグ戦3試合の出場に留まっていた。

チョン・ソンリョンは川崎のクラブ公式サイトを通じてコメントを発表した。

「今シーズンを最後に、川崎フロンターレを離れることになりました。まず、2016年に僕をチームに呼んでくださったクラブ関係者の皆さん、本当にありがとうございます。この10年間、うれしいときも悲しいときも、いつも応援してくれて、気にかけてくださったファン・サポーターの皆さんに心から感謝します」

「川崎での時間は、私のサッカー人生の中で大きな転機となり、さらに成長できた大切な時間でした。一緒にたくさんの優勝を経験したこと、苦しい時にも支えてくれたこと、決して忘れません。ファン・サポーターの皆さんと触れ合うことができた数々のイベントの思い出も、すべてを大切に心に残しています」

「素晴らしい監督、コーチングスタッフ、選手、サポートスタッフの皆さんと一緒にいられて、本当に幸せでした。シーズンが終わるその日まで、全員で全力を尽くしますので、最後まで応援をお願いします!これからもずっと川崎フロンターレを応援しています。そして、いつかまた皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。もう一度、すべての人に感謝します。10年間本当にありがとうございました」

川崎はJ1第36節を終えて6位につけており、次節は今月30日にホームでサンフレッチェ広島と対戦する。