イングランド代表発表！ 選外となったのは？ プレミア好調チームからの初招集も

2026年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選に臨むイングランド代表メンバーが7日、発表された。

イングランドは11月のインターナショナルマッチウィークで、13日にホームでセルビア代表、そして16日にアウェーでアルバニア代表とのW杯欧州予選に臨む。

トーマス・トゥヘル監督は2試合に向けて、ハリー・ケインやデクラン・ライス、マーカス・ラッシュフォードら主力を順当に招集。また、10月は負傷明けのため招集されていなかったジュード・べリンガム、そしてフィル・フォーデンも復帰を果たした。そして、プレミアリーグで現在5位と好調のボーンマスから、アレックス・スコットが初招集を受けている。

一方で、前回招集されていたモーガン・ギブス＝ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）、ルベン・ロフタス＝チーク（ミラン/セリエA）、オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）らが選外となっている。

イングランドはW杯予選で現在、グループKで6試合を終えて6連勝。18得点・無失点の成績で、欧州一番乗りでのW杯出場を決めている。

▼GK

ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

ニック・ポープ（ニューカッスル）

▼DF

ダン・バーン（ニューカッスル・ユナイテッド）

マーク・グエイ（クリスタル・パレス）

リース・ジェームズ（チェルシー）

エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン/ドイツ）

ジェド・スペンス（トッテナム）

ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）

▼MF

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

ジュード・べリンガム（レアル・マドリー/スペイン）

ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）

デクラン・ライス（アーセナル）

モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

アレックス・スコット（ボーンマス）

アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）

FW▼

ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム・ユナイテッド）

エベレチ・エゼ（アーセナル）

フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

アンソニー・ゴードン（ニューカッスル・ユナイテッド）

ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）

マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ/スペイン）

ブカヨ・サカ（アーセナル）