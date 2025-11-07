イングランド代表発表！ 選外となったのは？ プレミア好調チームからの初招集も

2026年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選に臨むイングランド代表メンバーが7日、発表された。
イングランドは11月のインターナショナルマッチウィークで、13日にホームでセルビア代表、そして16日にアウェーでアルバニア代表とのW杯欧州予選に臨む。
トーマス・トゥヘル監督は2試合に向けて、ハリー・ケインやデクラン・ライス、マーカス・ラッシュフォードら主力を順当に招集。また、10月は負傷明けのため招集されていなかったジュード・べリンガム、そしてフィル・フォーデンも復帰を果たした。そして、プレミアリーグで現在5位と好調のボーンマスから、アレックス・スコットが初招集を受けている。
一方で、前回招集されていたモーガン・ギブス＝ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）、ルベン・ロフタス＝チーク（ミラン/セリエA）、オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）らが選外となっている。
イングランドはW杯予選で現在、グループKで6試合を終えて6連勝。18得点・無失点の成績で、欧州一番乗りでのW杯出場を決めている。
▼GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ニック・ポープ（ニューカッスル）
▼DF
ダン・バーン（ニューカッスル・ユナイテッド）
マーク・グエイ（クリスタル・パレス）
リース・ジェームズ（チェルシー）
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン/ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
▼MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・べリンガム（レアル・マドリー/スペイン）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
デクラン・ライス（アーセナル）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
アレックス・スコット（ボーンマス）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）
FW▼
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム・ユナイテッド）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル・ユナイテッド）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ/スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル）