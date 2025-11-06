日本代表がメンバー発表！初招集3選手に加えて、菅原由勢が復帰

日本サッカー協会（JFA）は6日、11月のキリンチャレンジカップ2025に臨む日本男子代表のメンバーを発表した。
既にFIFAワールドカップ2026への出場を決めている森保一監督率いるサムライブルー。10月は南米のパラグアイ代表に引き分けたものの、ブラジル代表に3-2で勝利する大金星を挙げていた。
11月は、14日に豊田スタジアムでガーナ代表と、18日には国立競技場でボリビア代表と対戦。日本代表は試合に臨むメンバーを発表した。
初招集はGK小久保玲央ブライアン、FW北野颯太、FW後藤啓介が選出。また、ブレーメンのDF菅原由勢が復帰した。
■日本代表招集メンバー
GK▼
早川友基（J1鹿島アントラーズ）
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
鈴木彩艶（パルマ/セリエA）
DF▼
谷口彰悟（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
板倉滉（アヤックス/エールディビジ）
渡辺剛（フェイエノールト/エールディビジ）
安藤智哉（J1アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーヴルAC/リーグ・アン）
菅原由勢（ブレーメン/ブンデスリーガ）
鈴木淳之介（FCコペンハーゲン/デンマーク・スーペルリーガ）
MF/FW▼
遠藤航（リヴァプール/プレミアリーグ）
南野拓実（ASモナコ/リーグ・アン）
鎌田大地（クリスタル・パレス/プレミアリーグ）
小川航基（NECナイメヘン/エールディビジ）
前田大然（セルティック/スコティッシュ・プレミアシップ）
堂安律（フランクフルト/ブンデスリーガ）
上田綺世（フェイエノールト/エールディビジ）
田中碧（リーズ・ユナイテッド/プレミアリーグ）
町野修斗（ボルシアMG/ブンデスリーガ）
中村敬斗（スタッド・ランス/リーグ・ドゥ）
佐野海舟（マインツ05/ブンデスリーガ）
久保建英（レアル・ソシエダ/ラ・リーガ）
藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ/ブンデスリーガ）
北野颯太（レッドブル・ザルツブルク/サッカー・ブンデスリーガ）
後藤啓介（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
佐藤龍之介（J1ファジアーノ岡山）