日本代表がメンバー発表！初招集3選手に加えて、菅原由勢が復帰

日本サッカー協会（JFA）は6日、11月のキリンチャレンジカップ2025に臨む日本男子代表のメンバーを発表した。

既にFIFAワールドカップ2026への出場を決めている森保一監督率いるサムライブルー。10月は南米のパラグアイ代表に引き分けたものの、ブラジル代表に3-2で勝利する大金星を挙げていた。

11月は、14日に豊田スタジアムでガーナ代表と、18日には国立競技場でボリビア代表と対戦。日本代表は試合に臨むメンバーを発表した。

初招集はGK小久保玲央ブライアン、FW北野颯太、FW後藤啓介が選出。また、ブレーメンのDF菅原由勢が復帰した。

■日本代表招集メンバー

GK▼

早川友基（J1鹿島アントラーズ）

小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）

鈴木彩艶（パルマ/セリエA）

DF▼

谷口彰悟（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）

板倉滉（アヤックス/エールディビジ）

渡辺剛（フェイエノールト/エールディビジ）

安藤智哉（J1アビスパ福岡）

瀬古歩夢（ル・アーヴルAC/リーグ・アン）

菅原由勢（ブレーメン/ブンデスリーガ）

鈴木淳之介（FCコペンハーゲン/デンマーク・スーペルリーガ）

MF/FW▼

遠藤航（リヴァプール/プレミアリーグ）

南野拓実（ASモナコ/リーグ・アン）

鎌田大地（クリスタル・パレス/プレミアリーグ）

小川航基（NECナイメヘン/エールディビジ）

前田大然（セルティック/スコティッシュ・プレミアシップ）

堂安律（フランクフルト/ブンデスリーガ）

上田綺世（フェイエノールト/エールディビジ）

田中碧（リーズ・ユナイテッド/プレミアリーグ）

町野修斗（ボルシアMG/ブンデスリーガ）

中村敬斗（スタッド・ランス/リーグ・ドゥ）

佐野海舟（マインツ05/ブンデスリーガ）

久保建英（レアル・ソシエダ/ラ・リーガ）

藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ/ブンデスリーガ）

北野颯太（レッドブル・ザルツブルク/サッカー・ブンデスリーガ）

後藤啓介（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）

佐藤龍之介（J1ファジアーノ岡山）