CLの注目試合も！「ABEMA de WOWSPO」が1月限定特別企画、新規加入者は初月お得な価格で利用可能

「ABEMA」は、WOWOWが運営するスポーツ専門サービス「WOWSPO」のコンテンツを視聴できる「ABEMA de WOWSPO」において、1月限定の特別企画となる 「ABEMA de WOWSPO 1月新規加入キャンペーン」 を開始すると発表した。

「ABEMA de WOWSPO」では、UEFAチャンピオンズリーグ（UCL）をはじめ、全豪オープンテニスやラグビーの国際大会など、世界的なスポーツイベントを多数配信。本キャンペーンでは、通常月額1980円（税込）のところ、新規加入者を対象に初月1650円（税込） で利用できる。

今年1月21日（水）午前5時（日本時間）キックオフ予定のUCLリーグフェーズ第7節『インテル vs アーセナル』も注目の一戦となっている。

同試合は、今シーズンのセリエAを首位で快走する伝統クラブのインテルと、今シーズンのプレミアリーグで首位を走り、悲願のリーグ制覇へ向けて勢いに乗るアーセナルによるビッグマッチだ。

さらに「ABEMA de WOWSPO」では、年明けから世界の注目が集まる全豪オープンテニスを配信予定のほか、ラグビーでは欧州6カ国対抗戦「シックス・ネーションズ」をはじめ、国際舞台で繰り広げられる熱戦も続々と配信予定となっている。

■「ABEMA de WOWSPO（商品名：WOWSPO）」 1月新規加入キャンペーン

申し込み期間：2026年1月9日（金）～ 1月31日（土）

料金プラン（月額）：

通常価格：1980 円（税込）

キャンペーン価格：初月 月額 1,650 円（税込）