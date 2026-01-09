明治安田Jリーグ百年構想リーグ全日程発表！プレーオフラウンドの一部詳細も決定

Jリーグは9日、明治安田Jリーグ百年構想リーグ各カテゴリー（J1とJ2・J3）における地域リーグラウンドの全日程を発表した。
新シーズンから秋春制に移行するJリーグ。既に第1節と第2節の詳細は決まっていたが、地位リーグラウンドの詳細も決定。J1はEASTの最終節が5月22日、23日、24日に、WESTは同月23日、24日に開催される。
また、地域リーグラウンドの後に行われるプレーオフラウンドについても、一部詳細が発表。J1ではEAST、WEST 各グループの同順位同士でホーム＆アウェイ方式の2試合を行い、最終順位を決定する。
勝敗が決しない場合は引き分けとなり、プレーオフラウンドの勝者は2試合の勝利数が多いチームとなる。なお、勝利数が同じ場合は以下の順によって決定される。
1. 2 試合の得失点差。
2. 第 2 戦終了時に 30 分間（前後半各 15 分）の延長戦。
3. PK 戦（各チーム 5 人ずつ。勝敗が決定しない場合は、6 人目以降は 1 人ずつで勝敗が決定するまで。
J1優勝チームには賞金1.5億円のほか、ACLエリート枠が与えられる。J1の日程は以下の通り。
■明治安田J1百年構想リーグ日程
●EAST
第1節
2/6（金）
19:00 横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア ＠日産ス
2/7 (土)
13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 浦和レッズ ＠フクアリ
13:30 FC東京 vs 鹿島アントラーズ ＠味スタ
2/8（日）
15:00 川崎フロンターレ vs 柏レイソル ＠U等々力
16:00 東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック ＠味スタ
第2節
2/14 (土)
14:00 FC町田ゼルビア vs 水戸ホーリーホック ＠Gスタ
15:00 鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス ＠メルスタ
15:00 FC東京 vs 浦和レッズ ＠味スタ
2/15 (日)
13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 川崎フロンターレ ＠フクアリ
14:00 柏レイソル vs 東京ヴェルディ ＠三協F柏
第3節
2/21(土)
14:00 東京ヴェルディ vs FC町田ゼルビア ＠味スタ
14:00 横浜F・マリノス vs 浦和レッズ ＠日産ス
15:00 川崎フロンターレ vs FC東京 ＠U等々力
16:00 鹿島アントラーズ vs 柏レイソル ＠メルスタ
2/22(日)
14:00 水戸ホーリーホック vs ジェフユナイテッド千葉 ＠Ksスタ
第4節
2/27(金)
19:00 FC町田ゼルビア vs ジェフユナイテッド千葉 ＠Gスタ
2/28(土)
13:00 横浜F・マリノス vs 東京ヴェルディ ＠日産ス
14:00 浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ ＠埼玉
15:00 FC東京 vs 柏レイソル ＠味スタ
3/1(日)
16:00 川崎フロンターレ vs 水戸ホーリーホック ＠U等々力
第5節
3/7(土)
13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 柏レイソル ＠フクアリ
14:00 FC東京 vs 横浜F・マリノス ＠MUFG国立
15:00 浦和レッズ vs 水戸ホーリーホック ＠埼玉
16:00 鹿島アントラーズ vs 東京ヴェルディ ＠メルスタ
14:00 FC町田ゼルビア vs 川崎フロンターレ ＠Gスタ（※1 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 ラウンド16以降に出場するクラブの試合は、3/28(土)に開催）
第6節
3/14(土)
13:00 横浜F・マリノス vs ジェフユナイテッド千葉 ＠日産ス
14:00 水戸ホーリーホック vs FC東京 ＠Ksスタ
14:00 柏レイソル vs FC町田ゼルビア ＠三協F柏
15:00 鹿島アントラーズ vs 川崎フロンターレ ＠メルスタ
16:00 東京ヴェルディ vs 浦和レッズ ＠MUFG国立
第7節
3/18(水)
19:00 水戸ホーリーホック vs 横浜F・マリノス ＠Ksスタ
19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs FC東京 ＠フクアリ
19:00 東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ ＠味スタ
19:30 浦和レッズ vs 柏レイソル ＠埼玉
19:30 FC町田ゼルビア vs 鹿島アントラーズ ＠MUFG国立
第8節
3/22(日)
14:00 東京ヴェルディ vs FC東京 ＠味スタ
15:00 鹿島アントラーズ vs ジェフユナイテッド千葉 ＠メルスタ
15:00 川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス ＠MUFG国立
16:00 浦和レッズ vs FC町田ゼルビア ＠埼玉
16:00 柏レイソル vs 水戸ホーリーホック ＠三協F柏
第9節
4/4(土)
13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 東京ヴェルディ ＠フクアリ
14:00 水戸ホーリーホック vs 鹿島アントラーズ ＠Ksスタ
4/5(日)
14:00 柏レイソル vs 横浜F・マリノス ＠三協F柏
15:00 FC東京 vs FC町田ゼルビア ＠味スタ
16:00 川崎フロンターレ vs 浦和レッズ ＠U等々力
第10節
4/11(土)
13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 水戸ホーリーホック ＠フクアリ
14:00 FC町田ゼルビア vs 柏レイソル ＠Gスタ
15:00 横浜F・マリノス vs FC東京 ＠日産ス
4/12(日)
14:00 浦和レッズ vs 東京ヴェルディ ＠埼玉
16:00 川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ ＠U等々力
第11節
4/18(土)
13:00 横浜F・マリノス vs 川崎フロンターレ ＠日産ス
14:00 鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ ＠メルスタ
14:00 FC町田ゼルビア vs FC東京 ＠Gスタ（※2 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、4/1（水）に開催）
15:00 東京ヴェルディ vs ジェフユナイテッド千葉 ＠味スタ
4/19(日)
13:00 水戸ホーリーホック vs 柏レイソル ＠Ksスタ
第12節
4/24(金)
19:00 柏レイソル vs 鹿島アントラーズ ＠三協F柏
19:00 FC東京 vs 水戸ホーリーホック ＠味スタ
4/25(土)
14:00 浦和レッズ vs 横浜F・マリノス ＠埼玉
15:00 川崎フロンターレ vs ジェフユナイテッド千葉 ＠U等々力
14:00 FC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ ＠Gスタ（※3AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、5/13（水）に開催）
第13節
4/29(水祝)
13:00 東京ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ ＠味スタ
14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 横浜F・マリノス ＠フクアリ
15:00 浦和レッズ vs 川崎フロンターレ ＠埼玉
16:00 水戸ホーリーホック vs FC町田ゼルビア ＠Ksスタ
16:00 柏レイソル vs FC東京 ＠三協F柏
第14節
5/2(土)
14:00 FC東京 vs 川崎フロンターレ ＠味スタ
14:00 横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホック ＠日産ス
16:00 浦和レッズ vs ジェフユナイテッド千葉 ＠埼玉
5/3(日祝)
14:00 東京ヴェルディ vs 柏レイソル ＠味スタ
16:00 鹿島アントラーズ vs FC町田ゼルビア ＠メルスタ
第15節
5/6(水休)
15:00 FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉 ＠味スタ
16:00 鹿島アントラーズ vs 水戸ホーリーホック ＠メルスタ
16:00 FC町田ゼルビア vs 横浜F・マリノス ＠Gスタ
17:00 川崎フロンターレ vs 東京ヴェルディ ＠U等々力
19:00 柏レイソル vs 浦和レッズ ＠三協F柏
第16節
5/9(土)
14:00 水戸ホーリーホック vs 浦和レッズ ＠Ksスタ
5/10(日)
14:00 横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ ＠日産ス
15:00 FC東京 vs 東京ヴェルディ ＠味スタ
16:00 柏レイソル vs 川崎フロンターレ ＠三協F柏
17:00 ジェフユナイテッド千葉 vs FC町田ゼルビア ＠フクアリ
第17節
5/16(土)
14:00 水戸ホーリーホック vs 東京ヴェルディ ＠Ksスタ
16:00 浦和レッズ vs FC東京 ＠埼玉
17:00 横浜F・マリノス vs 柏レイソル ＠日産ス
5/17(日)
14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 鹿島アントラーズ ＠フクアリ
19:00 川崎フロンターレ vs FC町田ゼルビア ＠U等々力
第18節
5/22(金)
19:30 FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ ＠MUFG国立
5/23(土)
17:30 鹿島アントラーズ vs FC東京 ＠メルスタ
18:00 柏レイソル vs ジェフユナイテッド千葉 ＠三協F柏
5/24(日)
14:00 水戸ホーリーホック vs 川崎フロンターレ ＠Ksスタ
14:00 東京ヴェルディ vs 横浜F・マリノス ＠味スタ
●WEST
第1節
2/6(金)
19:00 京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸 ＠サンガS
19:00 V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島 ＠ピースタ
2/7(土)
16:00 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 ＠ヤンマー
2/8(日)
13:05 アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山 ＠ベススタ
14:00 名古屋グランパス vs 清水エスパルス ＠豊田ス
第2節
2/13(金)
19:00 ヴィッセル神戸 vs V・ファーレン長崎 ＠ノエスタ
2/14(土)
14:00 清水エスパルス vs 京都サンガF.C. ＠アイスタ
14:00 サンフレッチェ広島 vs ファジアーノ岡山 ＠Eピース
2/15(日)
15:00 アビスパ福岡 vs セレッソ大阪 ＠ベススタ
2 2/15(日)
16:00 ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス ＠パナスタ
第3節
2/21(土)
14:30 清水エスパルス vs ヴィッセル神戸 ＠アイスタ
15:00 名古屋グランパス vs V・ファーレン長崎 ＠豊田ス
2/22(日)
14:00 京都サンガF.C. vs アビスパ福岡 ＠サンガS
14:00 ファジアーノ岡山 vs ガンバ大阪 ＠JFEス
15:00 セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島 ＠ヨドコウ
第4節
2/27(金)
19:00 ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡 ＠ノエスタ
19:00 サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C. ＠Eピース
2/28(土)
15:00 ガンバ大阪 vs 清水エスパルス ＠パナスタ
17:00 V・ファーレン長崎 vs セレッソ大阪 ＠ピースタ
3/1(日)
14:00 ファジアーノ岡山 vs 名古屋グランパス ＠JFEス
第5節
3/7(土)
15:00 セレッソ大阪 vs 清水エスパルス ＠ヨドコウ
16:00 アビスパ福岡 vs 名古屋グランパス ＠ベススタ
3/8(日)
12:55 ファジアーノ岡山 vs 京都サンガF.C. ＠JFEス
15:00 ガンバ大阪 vs V・ファーレン長崎 ＠パナスタ
3/27(金)
19:00 ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島 ＠ノエスタ
第6節
3/14(土)
14:00 清水エスパルス vs ファジアーノ岡山 ＠アイスタ
14:00 名古屋グランパス vs ヴィッセル神戸 ＠豊田ス
14:00 京都サンガF.C. vs セレッソ大阪 ＠サンガS
15:00 サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪 ＠Eピース
3/15(日)
14:00 V・ファーレン長崎 vs アビスパ福岡 ＠ピースタ
第7節
3/18(水)
18:30 セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山 ＠ヨドコウ
19:00 名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島 ＠豊田ス
19:00 ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪 ＠ノエスタ
19:00 アビスパ福岡 vs 清水エスパルス ＠ベススタ
19:00 V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C. ＠ピースタ
第8節
3/21(土)
14:00 ファジアーノ岡山 vs V・ファーレン長崎 ＠JFEス
14:30 アビスパ福岡 vs ガンバ大阪 ＠ベススタ
3/22(日)
13:00 清水エスパルス vs サンフレッチェ広島 ＠アイスタ
14:00 京都サンガF.C. vs 名古屋グランパス ＠サンガS
15:00 セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸 ＠ヨドコウ
第9節
4/4(土)
15:00 名古屋グランパス vs セレッソ大阪 ＠豊田ス
16:00 ガンバ大阪 vs 京都サンガF.C. ＠パナスタ
4/5(日)
13:00 V・ファーレン長崎 vs 清水エスパルス ＠ピースタ
14:00 ファジアーノ岡山 vs ヴィッセル神戸 ＠JFEス
14:00 サンフレッチェ広島 vs アビスパ福岡 ＠Eピース
第10節
4/11(土)
14:00 サンフレッチェ広島 vs 清水エスパルス ＠Eピース
14:00 アビスパ福岡 vs V・ファーレン長崎 ＠ベススタ
15:00 ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス ＠ノエスタ
16:00 京都サンガF.C. vs ファジアーノ岡山 ＠サンガS
16:00 ガンバ大阪 vs セレッソ大阪 ＠パナスタ
第11節
4/18(土)
14:00 サンフレッチェ広島 vs V・ファーレン長崎 ＠Eピース（※4 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、4/1（水）に開催）
16:00 セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C. ＠ヨドコウ
4/19(日)
14:00 ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス ＠ノエスタ（※4 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、4/1（水）に開催）
15:00 ガンバ大阪 vs ファジアーノ岡山 ＠パナスタ
16:00 名古屋グランパス vs アビスパ福岡 ＠パロ瑞穂
第12節
4/25(土)
14:00 清水エスパルス vs 名古屋グランパス ＠アイスタ
14:00 ファジアーノ岡山 vs アビスパ福岡 ＠JFEス
16:00 サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪 ＠Eピース（※5 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、5/13（水）に開催）
18:30 V・ファーレン長崎 vs ガンバ大阪 ＠ピースタ
4/26(日)
14:00 ヴィッセル神戸 vs 京都サンガF.C. ＠ノエスタ（※5 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、5/13（水）に開催）
第13節
4/29(水祝)
13:00 清水エスパルス vs V・ファーレン長崎 ＠アイスタ
14:00 ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪 ＠ノエスタ
14:00 アビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島 ＠ベススタ
15:00 名古屋グランパス vs ファジアーノ岡山 ＠パロ瑞穂
15:00 京都サンガF.C. vs ガンバ大阪 ＠サンガS
第14節
5/2(土)
12:55 ファジアーノ岡山 vs サンフレッチェ広島 ＠JFEス
14:00 京都サンガF.C. vs 清水エスパルス ＠サンガS
15:00 ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸 ＠パナスタ
5/3(日祝)
15:00 セレッソ大阪 vs アビスパ福岡 ＠ヨドコウ
17:00 V・ファーレン長崎 vs 名古屋グランパス ＠ピースタ
第15節
5/6(水休)
13:00 清水エスパルス vs セレッソ大阪 ＠アイスタ
13:00 V・ファーレン長崎 vs ファジアーノ岡山 ＠ピースタ
14:00 名古屋グランパス vs ガンバ大阪 ＠豊田ス
14:00 アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C. ＠ベススタ
15:00 サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸 ＠Eピース
第16節
5/9(土)
16:00 セレッソ大阪 vs V・ファーレン長崎 ＠ヨドコウ
5/10(日)
14:00 清水エスパルス vs アビスパ福岡 ＠アイスタ
14:00 ヴィッセル神戸 vs ファジアーノ岡山 ＠ノエスタ
15:00 ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島 ＠パナスタ
16:00 名古屋グランパス vs 京都サンガF.C. ＠豊田ス
第17節
5/17(日)
13:00 V・ファーレン長崎 vs ヴィッセル神戸 ＠ピースタ
14:00 ファジアーノ岡山 vs 清水エスパルス ＠JFEス
15:00 京都サンガF.C. vs サンフレッチェ広島 ＠サンガS
15:00 セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス ＠ヨドコウ
16:00 ガンバ大阪 vs アビスパ福岡 ＠パナスタ（ ※6 AFCチャンピオンズリーグ2 2025/26 準決勝以降に出場するクラブの試合は、4/22（水）に開催）
第18節
5/23(土)
14:00 サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス ＠Eピース
14:00 アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸 ＠ベススタ
19:00 京都サンガF.C. vs V・ファーレン長崎 ＠サンガS
5/24(日)
12:55 ファジアーノ岡山 vs セレッソ大阪 ＠JFEス
17:00 清水エスパルス vs ガンバ大阪 ＠MUFG国立
■プレーオフラウンド
・明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド（第1戦）
5/30 (土)
14:00 サンフレッチェ広島 vs 未定 @Eピース
15:00 セレッソ大阪 vs 未定 @ヨドコウ
15:00 ヴィッセル神戸 vs 未定 @ノエスタ
16:00 ガンバ大阪 vs 未定 @パナスタ
16:00 アビスパ福岡 vs 未定 @ベススタ
17:00 V・ファーレン長崎 vs 未定 @ピースタ
19:00 京都サンガF.C. vs 未定 @サンガS
5/31 (日)
14:00 清水エスパルス vs 未定 @アイスタ
未定
未定 名古屋グランパス vs 未定 @未定
未定 ファジアーノ岡山 vs 未定 @未定
（グループ1位同士の対戦は、5/30(土)14時キックオフで開催）
・明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド（第2戦）
6/6 (土)
14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 未定 @フクアリ
14:00 FC東京 vs 未定 @MUFG国立
15:00 鹿島アントラーズ vs 未定 @メルスタ
15:00 水戸ホーリーホック vs 未定 @Ksスタ
15:00 FC町田ゼルビア vs 未定 @Gスタ
16:00 浦和レッズ vs 未定 @埼玉
16:00 東京ヴェルディ vs 未定 @味スタ
17:00 横浜F・マリノス vs 未定 @日産ス
18:00 柏レイソル vs 未定 @三協F柏
19:00 川崎フロンターレ vs 未定 @U等々力
（グループ1位同士の対戦は、6/6(土)14時キックオフで開催）