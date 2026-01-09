明治安田Jリーグ百年構想リーグ全日程発表！プレーオフラウンドの一部詳細も決定

Jリーグは9日、明治安田Jリーグ百年構想リーグ各カテゴリー（J1とJ2・J3）における地域リーグラウンドの全日程を発表した。

新シーズンから秋春制に移行するJリーグ。既に第1節と第2節の詳細は決まっていたが、地位リーグラウンドの詳細も決定。J1はEASTの最終節が5月22日、23日、24日に、WESTは同月23日、24日に開催される。

また、地域リーグラウンドの後に行われるプレーオフラウンドについても、一部詳細が発表。J1ではEAST、WEST 各グループの同順位同士でホーム＆アウェイ方式の2試合を行い、最終順位を決定する。

勝敗が決しない場合は引き分けとなり、プレーオフラウンドの勝者は2試合の勝利数が多いチームとなる。なお、勝利数が同じ場合は以下の順によって決定される。

1. 2 試合の得失点差。

2. 第 2 戦終了時に 30 分間（前後半各 15 分）の延長戦。

3. PK 戦（各チーム 5 人ずつ。勝敗が決定しない場合は、6 人目以降は 1 人ずつで勝敗が決定するまで。

J1優勝チームには賞金1.5億円のほか、ACLエリート枠が与えられる。J1の日程は以下の通り。

■明治安田J1百年構想リーグ日程

●EAST

第1節

2/6（金）

19:00 横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア ＠日産ス

2/7 (土)

13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 浦和レッズ ＠フクアリ

13:30 FC東京 vs 鹿島アントラーズ ＠味スタ

2/8（日）

15:00 川崎フロンターレ vs 柏レイソル ＠U等々力

16:00 東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック ＠味スタ

第2節

2/14 (土)

14:00 FC町田ゼルビア vs 水戸ホーリーホック ＠Gスタ

15:00 鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス ＠メルスタ

15:00 FC東京 vs 浦和レッズ ＠味スタ

2/15 (日)

13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 川崎フロンターレ ＠フクアリ

14:00 柏レイソル vs 東京ヴェルディ ＠三協F柏

第3節

2/21(土)

14:00 東京ヴェルディ vs FC町田ゼルビア ＠味スタ

14:00 横浜F・マリノス vs 浦和レッズ ＠日産ス

15:00 川崎フロンターレ vs FC東京 ＠U等々力

16:00 鹿島アントラーズ vs 柏レイソル ＠メルスタ

2/22(日)

14:00 水戸ホーリーホック vs ジェフユナイテッド千葉 ＠Ksスタ

第4節

2/27(金)

19:00 FC町田ゼルビア vs ジェフユナイテッド千葉 ＠Gスタ

2/28(土)

13:00 横浜F・マリノス vs 東京ヴェルディ ＠日産ス

14:00 浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ ＠埼玉

15:00 FC東京 vs 柏レイソル ＠味スタ

3/1(日)

16:00 川崎フロンターレ vs 水戸ホーリーホック ＠U等々力

第5節

3/7(土)

13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 柏レイソル ＠フクアリ

14:00 FC東京 vs 横浜F・マリノス ＠MUFG国立

15:00 浦和レッズ vs 水戸ホーリーホック ＠埼玉

16:00 鹿島アントラーズ vs 東京ヴェルディ ＠メルスタ

14:00 FC町田ゼルビア vs 川崎フロンターレ ＠Gスタ（※1 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 ラウンド16以降に出場するクラブの試合は、3/28(土)に開催）

第6節

3/14(土)

13:00 横浜F・マリノス vs ジェフユナイテッド千葉 ＠日産ス

14:00 水戸ホーリーホック vs FC東京 ＠Ksスタ

14:00 柏レイソル vs FC町田ゼルビア ＠三協F柏

15:00 鹿島アントラーズ vs 川崎フロンターレ ＠メルスタ

16:00 東京ヴェルディ vs 浦和レッズ ＠MUFG国立

第7節

3/18(水)

19:00 水戸ホーリーホック vs 横浜F・マリノス ＠Ksスタ

19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs FC東京 ＠フクアリ

19:00 東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ ＠味スタ

19:30 浦和レッズ vs 柏レイソル ＠埼玉

19:30 FC町田ゼルビア vs 鹿島アントラーズ ＠MUFG国立

第8節

3/22(日)

14:00 東京ヴェルディ vs FC東京 ＠味スタ

15:00 鹿島アントラーズ vs ジェフユナイテッド千葉 ＠メルスタ

15:00 川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス ＠MUFG国立

16:00 浦和レッズ vs FC町田ゼルビア ＠埼玉

16:00 柏レイソル vs 水戸ホーリーホック ＠三協F柏

第9節

4/4(土)

13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 東京ヴェルディ ＠フクアリ

14:00 水戸ホーリーホック vs 鹿島アントラーズ ＠Ksスタ

4/5(日)

14:00 柏レイソル vs 横浜F・マリノス ＠三協F柏

15:00 FC東京 vs FC町田ゼルビア ＠味スタ

16:00 川崎フロンターレ vs 浦和レッズ ＠U等々力

第10節

4/11(土)

13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 水戸ホーリーホック ＠フクアリ

14:00 FC町田ゼルビア vs 柏レイソル ＠Gスタ

15:00 横浜F・マリノス vs FC東京 ＠日産ス

4/12(日)

14:00 浦和レッズ vs 東京ヴェルディ ＠埼玉

16:00 川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ ＠U等々力

第11節

4/18(土)

13:00 横浜F・マリノス vs 川崎フロンターレ ＠日産ス

14:00 鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ ＠メルスタ

14:00 FC町田ゼルビア vs FC東京 ＠Gスタ（※2 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、4/1（水）に開催）

15:00 東京ヴェルディ vs ジェフユナイテッド千葉 ＠味スタ

4/19(日)

13:00 水戸ホーリーホック vs 柏レイソル ＠Ksスタ

第12節

4/24(金)

19:00 柏レイソル vs 鹿島アントラーズ ＠三協F柏

19:00 FC東京 vs 水戸ホーリーホック ＠味スタ

4/25(土)

14:00 浦和レッズ vs 横浜F・マリノス ＠埼玉

15:00 川崎フロンターレ vs ジェフユナイテッド千葉 ＠U等々力

14:00 FC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ ＠Gスタ（※3AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、5/13（水）に開催）

第13節

4/29(水祝)

13:00 東京ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ ＠味スタ

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 横浜F・マリノス ＠フクアリ

15:00 浦和レッズ vs 川崎フロンターレ ＠埼玉

16:00 水戸ホーリーホック vs FC町田ゼルビア ＠Ksスタ

16:00 柏レイソル vs FC東京 ＠三協F柏

第14節

5/2(土)

14:00 FC東京 vs 川崎フロンターレ ＠味スタ

14:00 横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホック ＠日産ス

16:00 浦和レッズ vs ジェフユナイテッド千葉 ＠埼玉

5/3(日祝)

14:00 東京ヴェルディ vs 柏レイソル ＠味スタ

16:00 鹿島アントラーズ vs FC町田ゼルビア ＠メルスタ

第15節

5/6(水休)

15:00 FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉 ＠味スタ

16:00 鹿島アントラーズ vs 水戸ホーリーホック ＠メルスタ

16:00 FC町田ゼルビア vs 横浜F・マリノス ＠Gスタ

17:00 川崎フロンターレ vs 東京ヴェルディ ＠U等々力

19:00 柏レイソル vs 浦和レッズ ＠三協F柏

第16節

5/9(土)

14:00 水戸ホーリーホック vs 浦和レッズ ＠Ksスタ

5/10(日)

14:00 横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ ＠日産ス

15:00 FC東京 vs 東京ヴェルディ ＠味スタ

16:00 柏レイソル vs 川崎フロンターレ ＠三協F柏

17:00 ジェフユナイテッド千葉 vs FC町田ゼルビア ＠フクアリ

第17節

5/16(土)

14:00 水戸ホーリーホック vs 東京ヴェルディ ＠Ksスタ

16:00 浦和レッズ vs FC東京 ＠埼玉

17:00 横浜F・マリノス vs 柏レイソル ＠日産ス

5/17(日)

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 鹿島アントラーズ ＠フクアリ

19:00 川崎フロンターレ vs FC町田ゼルビア ＠U等々力

第18節

5/22(金)

19:30 FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ ＠MUFG国立

5/23(土)

17:30 鹿島アントラーズ vs FC東京 ＠メルスタ

18:00 柏レイソル vs ジェフユナイテッド千葉 ＠三協F柏

5/24(日)

14:00 水戸ホーリーホック vs 川崎フロンターレ ＠Ksスタ

14:00 東京ヴェルディ vs 横浜F・マリノス ＠味スタ

●WEST

第1節

2/6(金)

19:00 京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸 ＠サンガS

19:00 V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島 ＠ピースタ

2/7(土)

16:00 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 ＠ヤンマー

2/8(日)

13:05 アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山 ＠ベススタ

14:00 名古屋グランパス vs 清水エスパルス ＠豊田ス

第2節

2/13(金)

19:00 ヴィッセル神戸 vs V・ファーレン長崎 ＠ノエスタ

2/14(土)

14:00 清水エスパルス vs 京都サンガF.C. ＠アイスタ

14:00 サンフレッチェ広島 vs ファジアーノ岡山 ＠Eピース

2/15(日)

15:00 アビスパ福岡 vs セレッソ大阪 ＠ベススタ

2 2/15(日)

16:00 ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス ＠パナスタ

第3節

2/21(土)

14:30 清水エスパルス vs ヴィッセル神戸 ＠アイスタ

15:00 名古屋グランパス vs V・ファーレン長崎 ＠豊田ス

2/22(日)

14:00 京都サンガF.C. vs アビスパ福岡 ＠サンガS

14:00 ファジアーノ岡山 vs ガンバ大阪 ＠JFEス

15:00 セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島 ＠ヨドコウ

第4節

2/27(金)

19:00 ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡 ＠ノエスタ

19:00 サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C. ＠Eピース

2/28(土)

15:00 ガンバ大阪 vs 清水エスパルス ＠パナスタ

17:00 V・ファーレン長崎 vs セレッソ大阪 ＠ピースタ

3/1(日)

14:00 ファジアーノ岡山 vs 名古屋グランパス ＠JFEス

第5節

3/7(土)

15:00 セレッソ大阪 vs 清水エスパルス ＠ヨドコウ

16:00 アビスパ福岡 vs 名古屋グランパス ＠ベススタ

3/8(日)

12:55 ファジアーノ岡山 vs 京都サンガF.C. ＠JFEス

15:00 ガンバ大阪 vs V・ファーレン長崎 ＠パナスタ

3/27(金)

19:00 ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島 ＠ノエスタ

第6節

3/14(土)

14:00 清水エスパルス vs ファジアーノ岡山 ＠アイスタ

14:00 名古屋グランパス vs ヴィッセル神戸 ＠豊田ス

14:00 京都サンガF.C. vs セレッソ大阪 ＠サンガS

15:00 サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪 ＠Eピース

3/15(日)

14:00 V・ファーレン長崎 vs アビスパ福岡 ＠ピースタ

第7節

3/18(水)

18:30 セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山 ＠ヨドコウ

19:00 名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島 ＠豊田ス

19:00 ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪 ＠ノエスタ

19:00 アビスパ福岡 vs 清水エスパルス ＠ベススタ

19:00 V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C. ＠ピースタ

第8節

3/21(土)

14:00 ファジアーノ岡山 vs V・ファーレン長崎 ＠JFEス

14:30 アビスパ福岡 vs ガンバ大阪 ＠ベススタ

3/22(日)

13:00 清水エスパルス vs サンフレッチェ広島 ＠アイスタ

14:00 京都サンガF.C. vs 名古屋グランパス ＠サンガS

15:00 セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸 ＠ヨドコウ

第9節

4/4(土)

15:00 名古屋グランパス vs セレッソ大阪 ＠豊田ス

16:00 ガンバ大阪 vs 京都サンガF.C. ＠パナスタ

4/5(日)

13:00 V・ファーレン長崎 vs 清水エスパルス ＠ピースタ

14:00 ファジアーノ岡山 vs ヴィッセル神戸 ＠JFEス

14:00 サンフレッチェ広島 vs アビスパ福岡 ＠Eピース

第10節

4/11(土)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 清水エスパルス ＠Eピース

14:00 アビスパ福岡 vs V・ファーレン長崎 ＠ベススタ

15:00 ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス ＠ノエスタ

16:00 京都サンガF.C. vs ファジアーノ岡山 ＠サンガS

16:00 ガンバ大阪 vs セレッソ大阪 ＠パナスタ

第11節

4/18(土)

14:00 サンフレッチェ広島 vs V・ファーレン長崎 ＠Eピース（※4 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、4/1（水）に開催）

16:00 セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C. ＠ヨドコウ

4/19(日)

14:00 ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス ＠ノエスタ（※4 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、4/1（水）に開催）

15:00 ガンバ大阪 vs ファジアーノ岡山 ＠パナスタ

16:00 名古屋グランパス vs アビスパ福岡 ＠パロ瑞穂

第12節

4/25(土)

14:00 清水エスパルス vs 名古屋グランパス ＠アイスタ

14:00 ファジアーノ岡山 vs アビスパ福岡 ＠JFEス

16:00 サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪 ＠Eピース（※5 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、5/13（水）に開催）

18:30 V・ファーレン長崎 vs ガンバ大阪 ＠ピースタ

4/26(日)

14:00 ヴィッセル神戸 vs 京都サンガF.C. ＠ノエスタ（※5 AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、5/13（水）に開催）

第13節

4/29(水祝)

13:00 清水エスパルス vs V・ファーレン長崎 ＠アイスタ

14:00 ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪 ＠ノエスタ

14:00 アビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島 ＠ベススタ

15:00 名古屋グランパス vs ファジアーノ岡山 ＠パロ瑞穂

15:00 京都サンガF.C. vs ガンバ大阪 ＠サンガS

第14節

5/2(土)

12:55 ファジアーノ岡山 vs サンフレッチェ広島 ＠JFEス

14:00 京都サンガF.C. vs 清水エスパルス ＠サンガS

15:00 ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸 ＠パナスタ

5/3(日祝)

15:00 セレッソ大阪 vs アビスパ福岡 ＠ヨドコウ

17:00 V・ファーレン長崎 vs 名古屋グランパス ＠ピースタ

第15節

5/6(水休)

13:00 清水エスパルス vs セレッソ大阪 ＠アイスタ

13:00 V・ファーレン長崎 vs ファジアーノ岡山 ＠ピースタ

14:00 名古屋グランパス vs ガンバ大阪 ＠豊田ス

14:00 アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C. ＠ベススタ

15:00 サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸 ＠Eピース

第16節

5/9(土)

16:00 セレッソ大阪 vs V・ファーレン長崎 ＠ヨドコウ

5/10(日)

14:00 清水エスパルス vs アビスパ福岡 ＠アイスタ

14:00 ヴィッセル神戸 vs ファジアーノ岡山 ＠ノエスタ

15:00 ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島 ＠パナスタ

16:00 名古屋グランパス vs 京都サンガF.C. ＠豊田ス

第17節

5/17(日)

13:00 V・ファーレン長崎 vs ヴィッセル神戸 ＠ピースタ

14:00 ファジアーノ岡山 vs 清水エスパルス ＠JFEス

15:00 京都サンガF.C. vs サンフレッチェ広島 ＠サンガS

15:00 セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス ＠ヨドコウ

16:00 ガンバ大阪 vs アビスパ福岡 ＠パナスタ（ ※6 AFCチャンピオンズリーグ2 2025/26 準決勝以降に出場するクラブの試合は、4/22（水）に開催）

第18節

5/23(土)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス ＠Eピース

14:00 アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸 ＠ベススタ

19:00 京都サンガF.C. vs V・ファーレン長崎 ＠サンガS

5/24(日)

12:55 ファジアーノ岡山 vs セレッソ大阪 ＠JFEス

17:00 清水エスパルス vs ガンバ大阪 ＠MUFG国立

■プレーオフラウンド

・明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド（第1戦）

5/30 (土)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 未定 @Eピース

15:00 セレッソ大阪 vs 未定 @ヨドコウ

15:00 ヴィッセル神戸 vs 未定 @ノエスタ

16:00 ガンバ大阪 vs 未定 @パナスタ

16:00 アビスパ福岡 vs 未定 @ベススタ

17:00 V・ファーレン長崎 vs 未定 @ピースタ

19:00 京都サンガF.C. vs 未定 @サンガS

5/31 (日)

14:00 清水エスパルス vs 未定 @アイスタ

未定

未定 名古屋グランパス vs 未定 @未定

未定 ファジアーノ岡山 vs 未定 @未定

（グループ1位同士の対戦は、5/30(土)14時キックオフで開催）

・明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド（第2戦）

6/6 (土)

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 未定 @フクアリ

14:00 FC東京 vs 未定 @MUFG国立

15:00 鹿島アントラーズ vs 未定 @メルスタ

15:00 水戸ホーリーホック vs 未定 @Ksスタ

15:00 FC町田ゼルビア vs 未定 @Gスタ

16:00 浦和レッズ vs 未定 @埼玉

16:00 東京ヴェルディ vs 未定 @味スタ

17:00 横浜F・マリノス vs 未定 @日産ス

18:00 柏レイソル vs 未定 @三協F柏

19:00 川崎フロンターレ vs 未定 @U等々力

（グループ1位同士の対戦は、6/6(土)14時キックオフで開催）