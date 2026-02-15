Goal.com
Szoboszlai(C)Getty Images
RON

サラー「ソボスライは世界最高の選手の一人」

【欧州・海外サッカー ニュース】リヴァプールのモハメド・サラーが同僚のドミニク・ソボスライを称えた。

リヴァプールのエジプト代表MFモハメド・サラーが、同クラブのハンガリー代表MFドミニク・ソボスライを激賞した。

リヴァプールは14日に行われたFAカップ4回戦でブライトンと対戦。カーティス・ジョーンズとソボスライ、そしてサラーのPKにより、3-0の快勝で5回戦に進出した。

試合後、サラーは『TNT Sports』のインタビューで、FAカップ優勝に向けて問われると、「彼（ソボスライ）のパフォーマンス次第だと思う。僕たちは彼にとても頼っている」と、隣で共にインタビューを受けていたソボスライを称えた。

「今季、彼は世界最高の選手の一人だ。この調子でいってくれることを願っているよ」

一方、ソボスライはクラブレジェンドのスティーブン・ジェラードに匹敵するシーズンを送っているのではないかとの問いに、「僕はジェラードのようなシーズンを送ろうとしているわけではないよ。彼はクラブのレジェンドだけど、僕は自分自身の物語を紡ぎ、毎試合ベストを尽くすように努めている。このまま勝ち続けて、ゴールもできるだけ決めたいね」と語った。

現在25歳のソボスライは、2023年夏にRBライプツィヒからリヴァプールに加入。ここまで通算129試合に出場して25ゴールを挙げており、今季はすでに10ゴールを挙げるなどインパクトを残している。

