鳥栖vs名古屋のスタメンが発表、2大ストライカーが先発入り！…元バルセロナのクエンカはベンチ外

明治安田生命J1リーグ第1節、サガン鳥栖対名古屋グランパスのスターティングメンバーが発表された。

今オフに積極補強を行った名古屋は、吉田豊、米本拓司、ジョアン・シミッチ、赤崎秀平ら多くの新戦力をスタメンに起用。一方の鳥栖も新戦力4人がスタメンに名を連ねたものの、今オフ加入した元バルセロナ所属のMFイサック・クエンカはベンチ外となった。鳥栖のフェルナンド・トーレスと名古屋のジョーはスタメン入りし、Jリーグ随一のストライカー対決が実現となった。

試合は駅前不動産スタジアムで、14時にキックオフされる。

サガン鳥栖

■GK

1 大久保択生

■DF

3 高橋祐治

5 ニノ・ガロヴィッチ

20 カルロ・ブルシッチ

35 藤田優人

■MF

4 原川力

14 高橋義希

22 原輝綺

36 高橋秀人

■FW

9 フェルナンド・トーレス

44 金崎夢生

□GK

18 高丘陽平

□DF

24 安在和樹

□MF

16 島屋八徳

29 谷口博之

30 樋口雄太

□FW

11 豊田陽平

19 趙東建



名古屋グランパス

■GK

1 ランゲラック

■DF

6 宮原和也

17 丸山祐市

20 中谷進之介

23 吉田豊



■MF

2 米本拓司

8 ジョアン・シミッチ

10 ガブリエル・シャビエル

25 前田直輝



■FW

7 ジョー

32 赤崎秀平

□GK

16 武田洋平

□DF

5 千葉和彦

□MF

4 小林裕紀

9 長谷川アーリアジャスール

26 杉森考起

29 和泉竜司

□FW

27 相馬勇紀