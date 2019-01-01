鳥栖vs名古屋のスタメンが発表、2大ストライカーが先発入り！…元バルセロナのクエンカはベンチ外
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明治安田生命J1リーグ第1節、サガン鳥栖対名古屋グランパスのスターティングメンバーが発表された。
今オフに積極補強を行った名古屋は、吉田豊、米本拓司、ジョアン・シミッチ、赤崎秀平ら多くの新戦力をスタメンに起用。一方の鳥栖も新戦力4人がスタメンに名を連ねたものの、今オフ加入した元バルセロナ所属のMFイサック・クエンカはベンチ外となった。鳥栖のフェルナンド・トーレスと名古屋のジョーはスタメン入りし、Jリーグ随一のストライカー対決が実現となった。
試合は駅前不動産スタジアムで、14時にキックオフされる。
サガン鳥栖
■GK
1 大久保択生
■DF
3 高橋祐治
5 ニノ・ガロヴィッチ
20 カルロ・ブルシッチ
35 藤田優人
■MF
4 原川力
14 高橋義希
22 原輝綺
36 高橋秀人
■FW
9 フェルナンド・トーレス
44 金崎夢生
□GK
18 高丘陽平
□DF
24 安在和樹
□MF
16 島屋八徳
29 谷口博之
30 樋口雄太
□FW
11 豊田陽平
19 趙東建
名古屋グランパス
■GK
1 ランゲラック
■DF
6 宮原和也
17 丸山祐市
20 中谷進之介
23 吉田豊
■MF
2 米本拓司
8 ジョアン・シミッチ
10 ガブリエル・シャビエル
25 前田直輝
■FW
7 ジョー
32 赤崎秀平
□GK
16 武田洋平
□DF
5 千葉和彦
□MF
4 小林裕紀
9 長谷川アーリアジャスール
26 杉森考起
29 和泉竜司
□FW
27 相馬勇紀