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明治安田生命J1リーグ

鳥栖vs名古屋のスタメンが発表、2大ストライカーが先発入り！…元バルセロナのクエンカはベンチ外

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明治安田生命J1リーグ第1節、サガン鳥栖対名古屋グランパスのスターティングメンバーが発表された。

今オフに積極補強を行った名古屋は、吉田豊、米本拓司、ジョアン・シミッチ、赤崎秀平ら多くの新戦力をスタメンに起用。一方の鳥栖も新戦力4人がスタメンに名を連ねたものの、今オフ加入した元バルセロナ所属のMFイサック・クエンカはベンチ外となった。鳥栖のフェルナンド・トーレスと名古屋のジョーはスタメン入りし、Jリーグ随一のストライカー対決が実現となった。

試合は駅前不動産スタジアムで、14時にキックオフされる。

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サガン鳥栖
■GK
1 大久保択生

■DF
3 高橋祐治
5 ニノ・ガロヴィッチ
20 カルロ・ブルシッチ
35 藤田優人

■MF
4 原川力  
14 高橋義希  
22 原輝綺  
36 高橋秀人  

■FW
9 フェルナンド・トーレス 
44 金崎夢生

□GK
18 高丘陽平  

□DF
24 安在和樹  

□MF
16 島屋八徳  
29 谷口博之  
30 樋口雄太  

□FW
11 豊田陽平  
19 趙東建

名古屋グランパス
■GK
1 ランゲラック  

■DF
6 宮原和也  
17 丸山祐市  
20 中谷進之介  
23 吉田豊
 
■MF
2 米本拓司  
8 ジョアン・シミッチ  
10 ガブリエル・シャビエル  
25 前田直輝
 
■FW
7 ジョー  
32 赤崎秀平

□GK
16 武田洋平  

□DF
5 千葉和彦  

□MF
4 小林裕紀  
9 長谷川アーリアジャスール  
26 杉森考起  
29 和泉竜司  

□FW
27 相馬勇紀  

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