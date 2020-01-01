順位表・結果｜AFC U-23選手権タイ2020｜東京五輪アジア最終予選｜サッカー日本代表
【グループA】
■順位表（第1節終了時点）
1．タイ［3・5］
2．イラク［1・0］
2．オーストラリア［1・0］
4．バーレーン［0・-5］
※カッコ内は勝点・得失点差
■第1節
2020年1月8日（水）
19:15 イラク 1-1 オーストラリア
22:15 タイ 5-0 バーレーン
■第2節
2020年1月11日（土）
19:15 バーレーン vs イラク
22:15 オーストラリア vs タイ
■第3節
2020年1月14日（火）
22:15 タイ vs イラク
22:15 オーストラリア vs バーレーン
【グループB】
■順位表
1．カタール［0・0］
1．日本［0・0］
1．サウジアラビア［0・0］
1．シリア［0・0］
※カッコ内は勝点・得失点差
■第1節
2020年1月9日（木）
19:15 カタール vs シリア
22:15 日本 vs サウジアラビア
■第2節
2020年1月12日（日）
19:15 サウジアラビア vs カタール
22:15 シリア vs 日本
■第3節
2020年1月15日（水）
22:15 カタール vs 日本
22:15 サウジアラビア vs シリア
【グループC】
■順位表
1．ウズベキスタン［0・0］
1．韓国［0・0］
1．中国［0・0］
1．イラン［0・0］
※カッコ内は勝点・得失点差
■第1節
2020年1月9日（木）
19:15 ウズベキスタン vs イラン
22:15 韓国 vs 中国
■第2節
2020年1月12日（日）
19:15 イラン vs 韓国
22:15 中国 vs ウズベキスタン
■第3節
2020年1月15日（水）
19:15 ウズベキスタン vs 韓国
19:15 中国 vs イラン
【グループD】
■順位表
1．ベトナム［0・0］
1．北朝鮮［0・0］
1．ヨルダン［0・0］
1．UAE［0・0］
※カッコ内は勝点・得失点差
■第1節
2020年1月10日（金）
19:15 ベトナム vs UAE
22:15 北朝鮮 vs ヨルダン
■第2節
2020年1月13日（月・祝）
19:15 UAE vs 北朝鮮
22:15 ヨルダン vs ベトナム
■第3節
2020年1月16日（木）
22:15 ベトナム vs 北朝鮮
22:15 ヨルダン vs UAE
【ノックアウトステージ】
■準々決勝
2020年1月18日（土）
［1］19:15 グループB1位 vs グループA2位
［2］22:15 グループA1位 vs グループB2位
2020年1月19日（日）
［3］19:15 グループC1位 vs グループD2位
［4］22:15 グループD1位 vs グループC2位
■準決勝
2020年1月22日（水）
［5］19:15 No.1の勝者 vs No.4の勝者
［6］22:15 No.2の勝者 vs No.3の勝者
■3位決定戦
2020年1月25日（土）
［7］21:30 No.6の敗者 vs No.5の敗者
■決勝
2020年1月26日（日）
［8］21:30 No.6の勝者 vs No.5の勝者