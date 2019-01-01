注目のスペイン対決！神戸の『VIP』が揃って先発…鳥栖はトーレスがスタメン、クエンカベンチ外
明治安田生命J1リーグ第2節は2日に7試合が開催。ノエビアスタジアム神戸ではヴィッセル神戸とサガン鳥栖が対戦する。試合に先立って両チームのスターティングメンバーが発表された。
神戸は今季のオープニングゲームでセレッソ大阪と対戦。新加入の元スペイン代表FWダビド・ビジャに、アンドレス・イニエスタ、ルーカス・ポドルスキの『VIP』が揃って先発入りしたが、後半にセットプレーから決勝点を献上し、0-1で敗れた。今節もその『VIP』が先発入り。スピードスターの古橋亨梧や、新加入のダンクレーもスタメンに入った。
対する鳥栖も、名古屋グランパスとの開幕戦で0-4と大敗。ルイス・カレーラス新体制初陣を初勝利で飾ることができなかった。アウェイでの神戸戦では、開幕ゲームでベンチ外となっていた新加入のイサック・クエンカは今節もベンチ入りせず。フェルナンド・トーレスはスタメンに名を連ねた。
スペイン色の強い両者の一戦は2日15時にキックオフする。
両チームのメンバーは以下の通り。
【ヴィッセル神戸 先発メンバー】
GK
18 キム・スンギュ
DF
22 西大伍
25 大崎玲央
33 ダンクレー
19 初瀬亮
MF
5 山口蛍
8 アンドレス・イニエスタ
10 ルーカス・ポドルスキ
FW
14 三田啓貴
7 ダビド・ビジャ
16 古橋亨梧
【ヴィッセル神戸 控えメンバー】
GK
1 前川黛也
DF
3 渡部博文
34 藤谷壮
MF
24 三原雅俊
27 郷家友太
FW
13 小川慶治朗
21 田中順也
【サガン鳥栖 先発メンバー】
GK
1 大久保択生
DF
35 藤田優人
3 高橋祐治
5 ニノ・ガロヴィッチ
20 カルロ・ブルシッチ
MF
22 原輝綺
36 高橋秀人
14 高橋義希
41 松岡大起
FW
44 金崎夢生
9 フェルナンド・トーレス
【サガン鳥栖 控えメンバー】
GK
18 高丘陽平
DF
24 安在和樹
MF
16 島屋八徳
29 谷口博之
30 樋口雄太
FW
11 豊田陽平
19 趙東建