オーストラリア・Aリーグ第23節が3月30日に行われ、メルボルン・ビクトリーに所属する元日本代表MFの本田圭佑がパース・グローリー戦でゴールを決めた。

1点リードで迎えた後半の67分、メルボルンはVARの末にPKを獲得。キッカーはもちろん本田圭佑。このチャンスに、ゴール右へ落ち着いて流し込み、チームに貴重な2点目をもたらした。

首位のパース・グローリーを相手に2点リードを奪ったメルボルン。連勝へ向け、残り20分ほどとなっている。

なお、本田にとって、今シーズン7点目のゴール。得点は2月10日のパース・グローリー戦以来、6試合ぶりのゴールとなった。

.@kskgroup2017 is so reliable from the penalty spot! #PERvMVC #ALeague @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/D5rqcjpXgP