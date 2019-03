Aリーグ第23節が30日に行われ、パース・グローリーとメルボルン・ビクトリーが対戦した。本田圭佑は先発出場を飾っている。

右インサイドハーフで先発した本田は、精力的な動きでメルボルンの攻撃を活性化。ゴール中央からのFKを直接狙うと、枠を捉えてスタジアムを沸かせる。すると25分に試合が動く。

同じような位置でFKを得ると、今度は狙ったのはオラ・トイボネン。右足で巻いたシュートはゴール右へと吸い込まれ、メルボルンが先制に成功する。

後半に入ると、首位のパース・グローリーが反撃。それでもメルボルンGKローレンス・トーマスの好守もあり、リードは保たれる。

やや劣勢を強いられていたメルボルンだったが、意外な形でチャンスが到来。VARによってPKを獲得する。相手のハンドというやや幸運な判定もあり、絶好機を迎えると、キッカーは本田圭佑。落ち着いてゴール右へと流し込み、貴重な追加点を奪う。本田にとっては公式戦6試合ぶりの得点となった。

その後も守護神トーマスを中心に集中した守備を披露。アディショナルタイム7分も乗り越え、2-0で逃げ切った。首位を撃破して連勝。パース・グローリーとの勝ち点差を7へと縮めた。

. @kskgroup2017 is so reliable from the penalty spot! #PERvMVC #ALeague @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/D5rqcjpXgP