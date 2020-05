ボタフォゴに所属するMF本田圭佑が、アルゼンチンの状況を心配している。自身Twitter(@kskgroup2017)を介して伝えた。

アルゼンチンは22日に国債の利払いを行うことができず、デフォルト(債務不履行)状態に。アルゼンチン側が求めていたとされる低金利への変更かつ2023年までの支払い延期は認められないまま、債権者団とは今後も交渉が続くようだが、合意するか否かの見通しについて前向きには報じられていない。

なお、先日の『BBC』によれば政府は新型コロナウイルスの影響により支払いをする余裕がないと主張しているとのこと。この状況に目を向けているのが、これまでも数々のメッセージを国内外に発してきた本田だ。

本田は23日にTwitterを更新し、英語で「アルゼンチンのすべての親愛なる皆様へ。あなたとその家族が元気であることを願っています。日本の友人の1人として、あなたのことを心配しています。#help #each #other(お互いに助け合おう)」と投稿。詳細には言及しなかったが、窮地に立たされる国の人々に寄り添うメッセージを送った。

Dear all my Argentinian friends, Hope you and your family are fine. One of your Japanese friend is worried as out you. #help #each #other

また同日、本田はアルゼンチンに関するツイートを行う以前に「ブラジルにはどんなポリシーがあるのだろうか?生活が最優先で経済はその後であることはみんなが分かっている。経済活動を始めたいのなら、僕らには多くのルールが必要だ。#dont #be #optimistic(楽観視してはいけない)」とも主張。アルゼンチンの隣国においても、経済活動をするためには新型コロナ感染拡大防止策を十全にする必要があると訴えていたが、状況はより繊細になっているようだ。

In Brazil, What is the policy? Everyone know our lives is first and economic is second.



We need many rules to prevent infection if we want to start economic activities. #dont #be #optimistic