ロサンゼルスFC対インター・マイアミCFの英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全かつ暗号化された接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴することが可能です。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALが厳選したスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

ロサンゼルスFC vs インター・マイアミCF キックオフ時間

MLS - メジャーリーグサッカー Los Angeles Memorial Coliseum

本日行われるロサンゼルスFC対インター・マイアミCFの試合は、2026年2月22日 02:30にキックオフ予定です。

試合プレビュー

ロサンゼルスFCとインテル・マイアミは、大幅な戦力変更を経て新たなシーズンに臨む。両チームの過去5試合ではLAFCが3勝2敗と優勢で、多くのサッカーファンにとって意外な結果となっている。この対戦成績は、近年両チームが絶対的な優位を確立できず、激しいライバル関係を築いていることを示している。

負傷者情報

開幕戦において戦力状況は重要な要素となる。ロサンゼルスはライアン・ラポソ、イゴール・ジーザス、ジェイコブ・シャッフェルバーグ、アルテム・スモリャコフ、アーロン・ロングを欠く。各選手は負傷または出場停止のため離脱中だ。移籍活動によりフランシスコ・ジネラやアレクサンドル・バルツァなど、ホームチームでお馴染みの数名が戦列を離れている。 インテル・マイアミもテラスコ・セゴビアとデイン・セントクレアが代表招集で不在。デビッド・ルイスは負傷からの回復中だ。さらにルイス・スアレスやファファ・ピカウルトといった主力選手の退団も注目される。

チームニュース＆メンバー

ロサンゼルスFC vs インテルマイアミCF 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー M. Dos Santos 予想スタメン 控え選手 マネージャー ハビエル・マスチェラーノ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

フォーム

直接対決の成績

順位表

ロサンゼルスFC対インター・マイアミCFを本日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

ダウンロードとインストール：ExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードします。 サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいて米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。 キャッシュを消去： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを消去するかブラウザを再読み込みしてください。 ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も良いですが、スポーツの生中継はやはり大画面で観るべきです。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：