MLS
team-logoロサンゼルスFC
Los Angeles Memorial Coliseum
team-logoインテルマイアミCF
Renuka Odedra

翻訳者：

本日開催のロサンゼルスFC対インター・マイアミCF（メジャーリーグサッカー）試合の視聴方法：ライブストリーム、テレビ放送局、開始時刻

ロサンゼルスFC対インター・マイアミCFのメジャーリーグサッカー（MLS）試合の視聴方法、キックオフ時間、チーム情報

ロサンゼルスFC対インター・マイアミCFの英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

アメリカApple TV
UKApple TV
オーストラリアApple TV
カナダApple TV
インドApple TV
南アフリカ／サハラ以南アフリカApple TV
マレーシアApple TV
中東Apple TV

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全かつ暗号化された接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴することが可能です。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALが厳選したスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

ロサンゼルスFC vs インター・マイアミCF キックオフ時間

MLS - メジャーリーグサッカー
Los Angeles Memorial Coliseum

本日行われるロサンゼルスFC対インター・マイアミCFの試合は、2026年2月22日 02:30にキックオフ予定です。

試合プレビュー

ロサンゼルスFCとインテル・マイアミは、大幅な戦力変更を経て新たなシーズンに臨む。両チームの過去5試合ではLAFCが3勝2敗と優勢で、多くのサッカーファンにとって意外な結果となっている。この対戦成績は、近年両チームが絶対的な優位を確立できず、激しいライバル関係を築いていることを示している。

負傷者情報

開幕戦において戦力状況は重要な要素となる。ロサンゼルスはライアン・ラポソ、イゴール・ジーザス、ジェイコブ・シャッフェルバーグ、アルテム・スモリャコフ、アーロン・ロングを欠く。各選手は負傷または出場停止のため離脱中だ。移籍活動によりフランシスコ・ジネラやアレクサンドル・バルツァなど、ホームチームでお馴染みの数名が戦列を離れている。 インテル・マイアミもテラスコ・セゴビアとデイン・セントクレアが代表招集で不在。デビッド・ルイスは負傷からの回復中だ。さらにルイス・スアレスやファファ・ピカウルトといった主力選手の退団も注目される。

チームニュース＆メンバー

ロサンゼルスFC vs インテルマイアミCF 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Dos Santos

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハビエル・マスチェラーノ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

フォーム

LAF
-直近成績

ゴールを許す
16/7
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

MIA
-直近成績

ゴールを許す
12/8
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

直接対決の成績

LAF

直近の 5 試合

MIA

3

勝利

0

引分け

2

勝利

6

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

ロサンゼルスFC対インター・マイアミCFを本日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

  1. ダウンロードとインストールExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードします。
  2. サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいて米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。
  3. キャッシュを消去： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを消去するかブラウザを再読み込みしてください。
  4. ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も良いですが、スポーツの生中継はやはり大画面で観るべきです。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：

  • スマートテレビ＆Fire Stick: AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV Stick、 Google Chromecast with Google TVなどの デバイスには、 ネイティブVPNアプリが搭載されています 。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同様にログインして接続するだけです。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートパソコンからテレビへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。

