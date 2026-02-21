Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
MLS
team-logoポートランドティンバーズ
Providence Park
team-logoコロンバス クルー
Neil Bennett

翻訳者：

本日開催のポートランド・ティンバーズ対コロンバス・クルー戦（メジャーリーグサッカー）の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時間

フィル・ネヴィルのチームは、ヘンリック・リドストローム率いる新体制のクルーとの対戦でシーズン開幕を迎える。Apple TVで全試合を生中継。キックオフ時間と本日の試合配信方法はこちらで確認！

2026年MLSシーズンが正式に開幕しました。ポートランド・ティンバーズとコロンバス・クルーの激突は見逃せません。2026年シーズンより、メジャーリーグサッカーは大きな転換を図りました。全試合が標準のApple TVサブスクリプションに含まれ、追加料金なしで視聴可能に。別途MLSシーズンパスを購入する必要がなくなりました。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスを別の地域からアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全な暗号化接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴可能です。詳細な手順はこちらをクリック、またはGOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

2026年MLS開幕戦はプロビデンス・パークにて開催。歴史ある2球団が新たな転機を迎える中での激突となる。フィル・ネヴィル監督が3年目を迎えるポートランド・ティンバーズはコール・バセットやブランドン・バイといった注目選手を加えた刷新された戦力で、過去2年連続の早期敗退を乗り越えようとしている。 しかし開幕戦では、肩の手術から回復中のデビッド・ダ・コスタに加え、マキシム・クレポーやダリオ・ジュパリッチといった主力選手の離脱によるリーダーシップの空白を乗り越えねばならない。一方、コロンバス・クルーはウィルフリード・ナンシー監督の後任として就任した新指揮官ヘンリック・リドストロームの下、ローズシティに乗り込む。 クルーは伝説的キャプテン、ダーリントン・ナグベの引退を受け、新たな戦術的「進化」とディエゴ・ロッシ、ダニエル・ガズダグ、ウェッサム・アブ・アリのDPトリオに頼り、ポートランドの100周年記念スタジアムの祝賀を台無しにしようと狙っている。

ポートランド・ティンバーズ vs コロンバス・クルー キックオフ時間

crest
MLS - メジャーリーグサッカー
Providence Park

本日行われるポートランド・ティンバーズ対コロンバス・クルーの試合は、2026年2月22日 3:30にキックオフします。

Portland Timbers v San Diego FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images

チーム情報＆メンバー

ポートランドティンバーズ vs コロンバス クルー 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • P. Neville

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • H. Rydstroem

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

プロビデンス・パークでは、両クラブがオフシーズンの大幅な移行期を経験したため、前回対戦時とは大きく異なる2つのラインナップが見られるだろう。ポートランド・ティンバーズのフィル・ネビル監督、複数の主力選手が去った状態で3年目の指揮を執る。クラブは最近、スターFWジョナサン・ロドリゲスを解雇し、GKマキシム・クレポーとDFダリオ・ジュパリッチの退団も経験した。 さらにティンバーズは、シーズン序盤から相次ぐ離脱者により戦力が不足している。肩の手術からの回復中のデビッド・ダ・コスタ、背中の負傷で離脱中のザック・マクグロー、足の負傷で離脱中のオミール・フェルナンデスに加え、フアン・モスケラは前節からの出場停止処分中だ。これにより、ミッドフィルダーのコール・バセットやディフェンダーのブランドン・バイといった注目度の高い新加入選手が、即座に先発メンバーの要となる可能性が開けている。

コロンバス・クルーは、ウィルフリード・ナンシー監督退任後、ヘンリック・リドストローム監督の下で新たな時代を迎える。クルーにとって最大の話題は、前シーズン終了後に引退した伝説的キャプテン、ダーリントン・ナグベの不在であり、そのリーダーシップの空白は新キャプテンのショーン・ザワツキが埋めることとなった。 中盤強化のため、開幕直前にバルセロナとエバートンでプレーしたアンドレ・ゴメスをフリー移籍で獲得するという大きな動きを見せた。ゴメスの開幕戦出場が即戦力レベルかどうかは未知数だが、ディエゴ・ロッシダニエル・ガズダグウェッサム・アブ・アリが全員健康で、2026年シーズン開幕戦での攻撃陣を率いる準備は整っている。

フォーム

POT
-直近成績

ゴールを許す
6/13
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

COL
-直近成績

ゴールを許す
9/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

対戦成績

POT

直近の 5 試合

COL

3

勝利

2

引分け

0

勝利

12

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チーム間の過去の対戦成績はポートランド・ティンバーズが優勢で、クリーブランド・クルーに対して通算7勝3敗4分の記録を保持している。 最近の対戦でもこの傾向は続いており、ポートランドは過去5試合で無敗（3勝2分）を維持している。直近の対戦となった2024年4月の試合はローワー・ドットコム・フィールドで2-2の接戦を演じ、2023年7月のプロビデンス・パークでの対戦ではティンバーズが3-2で辛勝している。

この対戦で最も象徴的な一戦は、2015年のMLSカップ決勝だろう。ポートランドがコロンバスで2-1の勝利を収め、初の優勝を果たしたあの試合だ。あの歴史的な夜から、そして昨年の引き分け以降も両チームの戦力は大きく入れ替わったが、ティンバーズはクルーにとって解きにくい難題であり続けている。特にローズシティの耳をつんざくような熱狂的な雰囲気の中ではなおさらだ。

順位表

本日ポートランド・ティンバーズ対コロンバス・クルー戦を視聴するためのVPNステップバイステップガイド

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. ダウンロード＆インストールExpressVPNまたは信頼できるVPNサービス（GOALのガイドはこちら）に登録し、デバイスにアプリをダウンロード。
  2. サーバーに接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいて米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。
  3. キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。
  4. ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面で観戦するのが最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：

  • スマートテレビとFire Stick: AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV Stick、 Google TV搭載のGoogle Chromecastなどの デバイスには、 ネイティブVPNアプリが搭載されています 。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして、スマートフォンと同じように接続するだけです。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートPCからTVへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。

