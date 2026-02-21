2026年MLSシーズンが正式に開幕しました。ポートランド・ティンバーズとコロンバス・クルーの激突は見逃せません。2026年シーズンより、メジャーリーグサッカーは大きな転換を図りました。全試合が標準のApple TVサブスクリプションに含まれ、追加料金なしで視聴可能に。別途MLSシーズンパスを購入する必要がなくなりました。

海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスを別の地域からアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全な暗号化接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴可能です。詳細な手順はこちらをクリック、またはGOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

ポートランド・ティンバーズ vs コロンバス・クルー キックオフ時間

MLS - メジャーリーグサッカー Providence Park

2026年MLS開幕戦はプロビデンス・パークにて開催。歴史ある2球団が新たな転機を迎える中での激突となる。フィル・ネヴィル監督が3年目を迎えるといった注目選手を加えた刷新された戦力で、過去2年連続の早期敗退を乗り越えようとしている。 しかし開幕戦では、肩の手術から回復中のに加え、マキシム・クレポーやダリオ・ジュパリッチといった主力選手の離脱によるリーダーシップの空白を乗り越えねばならない。一方、ウィルフリード・ナンシー監督の後任として就任した新指揮の下、ローズシティに乗り込む。 クルーは伝説的キャプテン、引退を受け、新たな戦術的「進化」とディエゴ・ロッシ、ダニエル・ガズダグ、ウェッサム・アブ・アリのDPトリオに頼り、ポートランドの100周年記念スタジアムの祝賀を台無しにしようと狙っている。

本日行われるポートランド・ティンバーズ対コロンバス・クルーの試合は、2026年2月22日 3:30にキックオフします。

チーム情報＆メンバー

ポートランドティンバーズ vs コロンバス クルー 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー P. Neville 予想スタメン 控え選手 マネージャー H. Rydstroem

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

プロビデンス・パークでは、両クラブがオフシーズンの大幅な移行期を経験したため、前回対戦時とは大きく異なる2つのラインナップが見られるだろう。ポートランド・ティンバーズのフィル・ネビル監督は、複数の主力選手が去った状態で3年目の指揮を執る。クラブは最近、スターFWジョナサン・ロドリゲスを解雇し、GKマキシム・クレポーとDFダリオ・ジュパリッチの退団も経験した。 さらにティンバーズは、シーズン序盤から相次ぐ離脱者により戦力が不足している。肩の手術からの回復中のデビッド・ダ・コスタ、背中の負傷で離脱中のザック・マクグロー、足の負傷で離脱中のオミール・フェルナンデスに加え、フアン・モスケラは前節からの出場停止処分中だ。これにより、ミッドフィルダーのコール・バセットやディフェンダーのブランドン・バイといった注目度の高い新加入選手が、即座に先発メンバーの要となる可能性が開けている。

コロンバス・クルーは、ウィルフリード・ナンシー監督退任後、ヘンリック・リドストローム監督の下で新たな時代を迎える。クルーにとって最大の話題は、前シーズン終了後に引退した伝説的キャプテン、ダーリントン・ナグベの不在であり、そのリーダーシップの空白は新キャプテンのショーン・ザワツキが埋めることとなった。 中盤強化のため、開幕直前にバルセロナとエバートンでプレーしたアンドレ・ゴメスをフリー移籍で獲得するという大きな動きを見せた。ゴメスの開幕戦出場が即戦力レベルかどうかは未知数だが、ディエゴ・ロッシ、ダニエル・ガズダグ、ウェッサム・アブ・アリが全員健康で、2026年シーズン開幕戦での攻撃陣を率いる準備は整っている。

フォーム

対戦成績

両チーム間の過去の対戦成績はポートランド・ティンバーズが優勢で、クリーブランド・クルーに対して通算7勝3敗4分の記録を保持している。 最近の対戦でもこの傾向は続いており、ポートランドは過去5試合で無敗（3勝2分）を維持している。直近の対戦となった2024年4月の試合はローワー・ドットコム・フィールドで2-2の接戦を演じ、2023年7月のプロビデンス・パークでの対戦ではティンバーズが3-2で辛勝している。

この対戦で最も象徴的な一戦は、2015年のMLSカップ決勝だろう。ポートランドがコロンバスで2-1の勝利を収め、初の優勝を果たしたあの試合だ。あの歴史的な夜から、そして昨年の引き分け以降も両チームの戦力は大きく入れ替わったが、ティンバーズはクルーにとって解きにくい難題であり続けている。特にローズシティの耳をつんざくような熱狂的な雰囲気の中ではなおさらだ。

順位表

