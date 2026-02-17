Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoボデ/グリムト
Aspmyra Stadion
team-logoインテル
本日開催のボドエ/グリムト対インテル チャンピオンズリーグ戦を視聴する方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時間

ボドー/グリムト対インテルのチャンピオンズリーグ戦を視聴する方法、キックオフ時間、チーム情報

ボドエ/グリムト対インテル戦の英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、安全で暗号化されたオンライン接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

ボドー/グリムト vs インテル キックオフ時間

Aspmyra Stadion

本日行われるボドー/グリムト対インテルの試合は、2026年2月18日 20:00にキックオフ予定です。

試合プレビュー

ボーデ/グリムトはグループステージでマンチェスター・シティやアトレティコ・マドリードといった強豪を破る番狂わせを演じた。この活躍が評価され、インテル・ミラノとの注目の一戦に臨むこととなったが、シティやマドリードに勝利した実績から十分な自信を得ているため、動揺することはないだろう。

Federico Dimarco Getty Images

インテルはアーセナル、アトレティコ・マドリード、リヴァプールとの大一番で敗戦を重ねてきた。しかし前節ボルシア・ドルトムント戦では2-0で勝利し、ようやく白星を取り戻している。

興味深いことに、インテルが今季UEFAチャンピオンズリーグで仕掛けた攻撃の41.1%が左サイドからのものだった。これはグループステージ全チーム中最高の割合だ。これは当然の結果と言える。今大会でインテル最多のチャンスを創出したのが左サイドバックのフェデリコ・ディマルコ（11回）だからだ。

負傷情報と主要統計

ソンドレ・フェットは現在離脱中で、ウルリク・サルトネスと共にボド/グリムト戦での出場は極めて厳しい状況だ。

新年を挟んで10試合連続無得点に苦しんだカスパー・ホグは、直近3試合で5得点を挙げている。

Kasper HoghGetty Images

デンゼル・ダンフリース（足首）はインテルの唯一の負傷懸念選手であり、11月以来の初出場を待っている。

フェデリコ・ディマルコは直近5試合で9回の直接得点関与を記録。左ウイングバックから攻撃の脅威を生み出す存在として、要注目選手だ。

チームニュース＆メンバー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

ボドー/グリムト対インテル戦を本日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. ダウンロードとインストールExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。
  2. サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーロケーションを選択してください（例：英国にいても米国のストリームを視聴したい場合は、米国サーバーに接続）。
  3. キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。
  4. ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面が最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：

  • スマートTV & Fire Stick： AndroidベースのTVやAmazon Fire TV Stick、 Google Chromecast with Google TVなどには ネイティブ VPNアプリが搭載されています 。TVのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインしてスマートフォンと同様に接続してください。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートパソコンからテレビへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。

