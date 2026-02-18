本日開催のボドエ/グリムト対インテル チャンピオンズリーグ戦を視聴する方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時刻

ボドエ/グリムト対インテル戦の英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全かつ暗号化された接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALが厳選したスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

ボドー/グリムト vs インテル キックオフ時間

チャンピオンズ リーグ - チャンピオンズリーグ Aspmyra Stadion

本日行われるボドー/グリムト対インテルの試合は、2026年2月18日 20:00にキックオフします。

試合プレビュー

ボーデ/グリムトはグループステージでマンチェスター・シティやアトレティコ・マドリードといった強豪を破る番狂わせを演じた。この活躍が評価され、インテル・ミラノとの注目の一戦に臨むことになったが、シティやマドリードを破った大勝から得た自信で、彼らは動じないだろう。

インテルはアーセナル、アトレティコ・マドリード、リヴァプールとの大一番で敗戦を重ねてきた。しかし前節ボルシア・ドルトムント戦では2-0で勝利し、ようやく白星を掴んだ。

興味深いことに、インテルが今季UEFAチャンピオンズリーグで仕掛けた攻撃の41.1%が左サイドからのものだった。これはリーグ戦全チーム中最高の割合だ。これは当然の結果と言える。今大会でインテルのトップチャンスメーカーは左サイドバックのフェデリコ・ディマルコ（11）だからだ。

負傷情報と主要統計

ソンドレ・フェットは現在離脱中で、ウルリク・サルトネスと共にボド/グリムト戦での出場は極めて厳しい状況だ。

新年を挟んで10試合連続無得点だったカスパー・ホグは、直近3試合で5得点を挙げている。

デンゼル・ダンフリース（足首）はインテルの唯一の負傷懸念材料であり、11月以来の初出場を待っている。

フェデリコ・ディマルコは直近5試合で直接関与した得点が9に上り、左サイドバックから攻撃の脅威を生み出す強力な存在として注目すべき選手だ。

チームニュース＆メンバー

フォーム

対戦成績

順位表

ボドー/グリムト対インテル戦を本日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

ダウンロードとインストール:ExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。 サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーロケーションを選択します（例：英国にいても米国のストリームを視聴したい場合は、米国サーバーに接続）。 キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。 ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面が最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：