本日開催のヒューストン・ダイナモFC対シカゴ・ファイアーFCのメジャーリーグサッカー（MLS）試合の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送チャンネル、開始時刻

海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスを別の地域からアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、安全で暗号化されたオンライン接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリック、またはGOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

2026年MLSシーズン開幕を控え、両クラブは意地と巻き返しの強い期待を胸にピッチに立つ。ヒューストン・ダイナモFCは今オフシーズン、リーグ屈指の活発な補強を行ったチームとして臨む。2025年に12位という不本意な成績に終わった後、ベン・オルセン監督はDP（指定選手）のウインガー、ギルヘルメの獲得やベテランのヘクター・エレーラの復帰など、目玉補強で戦力を刷新した。 一方シカゴ・ファイアーFCは、前節ナッシュビルを4-1で圧倒した勢いを維持したいところだ。ヒューストンがシェル・エナジー・スタジアムを要塞化しようとする中、シカゴは素早いカウンターでその野望を阻もうと狙う。このカンファレンス越えの開幕戦は、プレーオフ争い復帰を渇望する両チームにとって、重要な最初の試金石となる。

ヒューストン・ダイナモFC vs シカゴ・ファイアーFC キックオフ時間

MLS - メジャーリーグサッカー Shell Energy Stadium

本日行われるヒューストン・ダイナモFC対シカゴ・ファイアーFC戦は、2026年2月22日 01:30にキックオフ予定。

チームニュース＆メンバー

ヒューストン ダイナモ vs シカゴファイアーFC 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー B. Olsen 予想スタメン 控え選手 マネージャー G. Berhalter

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

両クラブのロースター変更と負傷者報告は、この2026年開幕戦にハイステークスな雰囲気を醸し出している。ヒューストン・ダイナモFCはベテランのリーダーシップと新たな攻撃力の融合で試合に臨む。中盤の要として復帰したヘクター・エレーラと、目玉補強のアグスティン・ブザットが中心となる。 しかしベン・オルセン監督は開幕早々から戦力層の薄さに直面する。中盤の要アルトゥールが膝の負傷で離脱中、ディフェンダーのフェリペ・アンドラーデも大腿四頭筋の肉離れで出場が不透明だ。注目の的は最終ライン。新加入の指定選手ギルヘルメがデビューを果たし、昨季不足していた創造性を注入するかに期待がかかる。

一方のシカゴ・ファイアーFCは攻撃陣に大きな疑問符がつく。主力ストライカーのウーゴ・カイパースが脳震盪プロトコルを進行中で、出場可否は試合当日の判断となる。彼が先発できない場合、ジェイソン・ショカルックかデビッド・ポレバがその穴を埋めることになるだろう。 守備面では、20歳の南アフリカ代表選手ムベケゼリ・ムボカジがバックラインの中心でMLSデビューを果たす予定であり、注目が集まっている。アンドレ・フランコが長期のACL回復のため欠場する中、センターバックに若き才能が加わることで、ヒューストンの刷新された攻撃陣に対抗しようとする守備陣に新たな時代が到来した。

ヒューストン・ダイナモFCは、このカンファレンス間ライバル戦で歴史的に優位に立っており、シカゴ・ファイアー戦では通算13勝9敗8分の成績を誇っている。 しかし、近年の対戦では拮抗した展開が続いている。2023年USオープンカップ準々決勝ではダイナモが4-1で圧勝したものの、2024年4月のMLS対戦ではシカゴがソルジャー・フィールドで2-1の粘り強い勝利で応酬した。 過去8試合では両チームが4勝ずつを分け合い、ヒューストンが歴史的に優位にある一方で、近年ファイアーが番狂わせの達人となったことを証明している。

本日開催のヒューストン・ダイナモFC対シカゴ・ファイアーFC戦を視聴するためのステップバイステップVPNガイド

ダウンロードとインストール：ExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。 サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーロケーションを選択してください（例：英国にいても米国のストリームを視聴したい場合は、米国サーバーに接続）。 キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。 ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面が最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：