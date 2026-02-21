Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
エールディビジ
team-logoアヤックス
Johan Cruijff ArenA
team-logoNECナイメヘン
Watch it on U-NEXT
Renuka Odedra

翻訳者：

本日開催のアヤックス対NECナイメーヘン エレディヴィジ戦を視聴する方法：ライブストリーム、テレビ放送、開始時刻

アヤックス対NECナイメーヘンのエールディヴィジ試合の視聴方法、キックオフ時間、チーム情報

アヤックス対NECナイメーヘンの英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

アメリカFubo USA
英国プレミアスポーツ

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全な暗号化接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALが厳選したスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

VPNで地理的制限を回避！Expressを入手しよう！

Ajax vs NEC Nijmegen キックオフ時間

crest
エールディビジ - Eredivisie
Johan Cruijff ArenA

本日行われるアヤックス対NECナイメーヘンの試合は、2026年2月21日20:00にキックオフします。

試合プレビュー

AjaxGetty Images

今週土曜日、ヨハン・クライフ・アレナではアヤックスとNECナイメーヘンの激突という、上位4チームによる大一番が繰り広げられる。両チームは現在42ポイントで並んでおり、欧州カップ戦出場権をかけた「6ポイントマッチ」となる。

アヤックスは前節フォルトゥナ・シッタルトを4-1で圧倒し、3試合続いた勝ち点獲得なしの不振を断ち切った。フレッド・グリム監督の下、ホームを要塞と化したアムステルダム勢だが、今節はリーグの「サプライズチーム」相手に数週間で最も厳しい試練に直面する。

現在得失点差で3位のNECナイメーヘンは歴史的なシーズンを送っている。ディック・シュロイダー監督の下、チームはPSVを除くリーグ最多得点を誇る、効率的なカウンター攻撃の機械へと変貌を遂げた。今シーズン前半にはアヤックスと2-2で引き分け、昨年5月にはアムステルダムで3-0の衝撃的な勝利を収めている。

チームニュース＆メンバー

アヤックス vs NECナイメヘン 予想スタメン

アヤックスHome team crest

4-3-3

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestNEC
1
ヴィテツラフ・ヤロシュ
5
オーウェン・ワインダル
2
ルーカス・ロサ
15
ユーリ・バース
37
ヨシップ・シュタロ
24
ジョルシー・モキオ
18
デイヴィ・クラーセン
48
ショーン・スツール
9
カスパー・ドルベリ
11
ミカ・マルセル・ゴッツ
43
ラヤン・ブニダ
1
ゴンザロ・クレッタス
4
アフメジャン・カプラン
3
フィリップサンドレル
14
エリアザー・ダサ
23
佐野航大
11
バサール・オナル
20
N. Lebreton
6
D. Nejasmic
10
チャロン・チェリー
25
S. Ouaissa
18
小川航基

3-4-2-1

NECAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • F. Grim

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディック・スロイデル

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

フォーム

AJX
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

NEC
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

対戦成績

AJX

直近の 5 試合

NEC

2

勝利

2

引分け

1

Win

8

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

順位表

本日開催のアヤックス対NECナイメーヘン戦を視聴するためのステップバイステップVPNガイド

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. ダウンロードとインストールExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。
  2. サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーロケーションを選択してください（例：英国にいても米国のストリームを視聴したい場合は、米国サーバーに接続）。
  3. キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。
  4. ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面が最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：

  • スマートTV & Fire Stick： AndroidベースのTVやAmazon Fire TV Stick、 Google Chromecast with Google TVなどには ネイティブ VPNアプリが搭載されています 。TVのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインしてスマートフォンと同様に接続してください。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートパソコンからテレビへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。

VPNで地理的制限を回避！Expressを入手しよう！

0