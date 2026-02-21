アヤックス対NECナイメーヘンの英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全な暗号化接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALが厳選したスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

Ajax vs NEC Nijmegen キックオフ時間

エールディビジ - Eredivisie Johan Cruijff ArenA

本日行われるアヤックス対NECナイメーヘンの試合は、2026年2月21日20:00にキックオフします。

試合プレビュー

今週土曜日、ヨハン・クライフ・アレナではアヤックスとNECナイメーヘンの激突という、上位4チームによる大一番が繰り広げられる。両チームは現在42ポイントで並んでおり、欧州カップ戦出場権をかけた「6ポイントマッチ」となる。

アヤックスは前節フォルトゥナ・シッタルトを4-1で圧倒し、3試合続いた勝ち点獲得なしの不振を断ち切った。フレッド・グリム監督の下、ホームを要塞と化したアムステルダム勢だが、今節はリーグの「サプライズチーム」相手に数週間で最も厳しい試練に直面する。

現在得失点差で3位のNECナイメーヘンは歴史的なシーズンを送っている。ディック・シュロイダー監督の下、チームはPSVを除くリーグ最多得点を誇る、効率的なカウンター攻撃の機械へと変貌を遂げた。今シーズン前半にはアヤックスと2-2で引き分け、昨年5月にはアムステルダムで3-0の衝撃的な勝利を収めている。

本日開催のアヤックス対NECナイメーヘン戦を視聴するためのステップバイステップVPNガイド

ダウンロードとインストール：ExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。 サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーロケーションを選択してください（例：英国にいても米国のストリームを視聴したい場合は、米国サーバーに接続）。 キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。 ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

