MLS
team-logoFCダラス
Toyota Stadium
team-logoトロントFC
Renuka Odedra

翻訳者：

本日のFCダラス対トロントFCのメジャーリーグサッカー（MLS）試合の視聴方法：ライブストリーム、テレビ放送局、開始時間

FCダラス対トロントFCのメジャーリーグサッカー（MLS）試合の視聴方法、キックオフ時間、チーム情報

FCダラス対トロントFCの英語ライブストリームはこちらでご覧いただけます。GOALが本日試合を視聴する方法に関する必要な情報をすべてお届けします。

アメリカApple TV
UKApple TV
オーストラリアApple TV
カナダApple TV
インドApple TV
南アフリカ／サハラ以南アフリカApple TV
マレーシアApple TV
中東Apple TV

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、安全で暗号化されたオンライン接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

FCダラス vs トロントFC キックオフ時間

crest
MLS - メジャーリーグサッカー
Toyota Stadium

本日行われるFCダラス対トロントFCの試合は、2026年2月22日 01:30にキックオフ予定です。

試合プレビュー

Toronto FCGetty Images

直近の対戦成績はホームチームに大きく有利だ。トロントFCとの過去3回のホームゲームで、ダラスは2勝1分けと無敗を維持している。さらに遡ると、両チームの過去6回の対戦でもダラスは3勝を挙げている。

両チームともオフシーズン中に大幅な戦力変動があった。ダラスはマーテン・ペイスやペドリーニョといった主力選手が退団。一方トロントFCはウォーカー・ジマーマン、ゼイン・モンルイス、ニクソン・ゴミス、ヘンリー・ウィンゴが代表招集や負傷のため離脱しており、開幕戦では全員の起用が不可能となる。

主要統計

Dallas FCGetty Images

  • ダラスは過去10試合の40%で2点差以上の勝利を収めている。
  • トロントはアウェイでの引き分けが多く、アウェイでの勝利を収められない傾向がある（過去11回のアウェイ試合のうち82%で勝利なし）。

チームニュース＆登録メンバー

FCダラス vs トロントFC スタメン

FCダラスHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-4-2

Home team crestTFC
30
M. Collodi
18
シャケル・ムーア
77
B. Kamungo
3
オサゼ・ウルホギデ
25
S. Ibeagha
55
K. Ferreira
12
クリスチャンカピス
17
ラミロ
14
ハーマン・ヨハンソン
9
ペーター・ムサ
23
L. Farrington
1
ルカ・ガヴラン
19
コービー・フランクリン
22
リッチー・ラリア
25
ウォーカー・ジマーマン
6
コシ・トンプソン
21
ジョナサン・オソリオ
8
ホセ・シフエンテス
14
A. Coello
78
M. Henry
11
デリック・エティエンヌ
10
ジョルジェ・ミハイロビッチ

4-4-2

TFCAway team crest

DAL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • E. Quill

TFC
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ロビンフレイザー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

フォーム

DAL
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

TFC
-直近成績

ゴールを許す
8/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

直接対決の記録

DAL

直近の 5 試合

TFC

3

勝利

1

Draw

1

Win

9

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

FCダラス対トロントFCを今日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. ダウンロードとインストールExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。
  2. サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいて米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。
  3. キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。
  4. ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面で観戦するのが最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：

  • スマートテレビとFire Stick: AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV Stick、 Google TV搭載のGoogle Chromecastなどの デバイスには、 ネイティブVPNアプリが搭載されています 。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして、スマートフォンと同じように接続するだけです。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートPCからTVへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。

