本日のDCユナイテッド対フィラデルフィア・ユニオン戦（メジャーリーグサッカー）の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時刻

2026年より、標準のApple TVサブスクリプションで多くの地域において全MLS試合が視聴可能となり、別途「シーズンパス」アドオンが不要となります。地域ごとの詳細は、お住まいの地域のApple TVアプリでご確認ください。

この東部カンファレンスの激突は、D.C.ユナイテッドにとって2026年シーズン開幕戦となるI-95ライバル戦をホームで迎え、新たな時代の幕開けを告げる重要な一戦だ。その重要性は最高潮に達している。フィラデルフィア・ユニオンは2025年サポーターズ・シールド王者として臨み、直近3試合で合計スコア13-0という驚異的な成績でこの対戦を支配してきた。 しかし、新監督レネ・ヴァイラーの下でブラック・アンド・レッドは完全なる変貌を遂げた。ルイ・ムンテアヌのクラブ史上最高額移籍やタイ・バリボの獲得が象徴的だ。運命の皮肉とも言える展開で、バリボは昨季得点王として率いたユニオン相手にD.C.デビューを飾る。 フィラデルフィアは、週半ばのチャンピオンズカップでの5-0の大勝を受けて、ライバル関係における支配力を維持しようとしているが、D.C.ユナイテッドは、オフシーズンの大幅な刷新によってついに差を縮めたことを証明しようと必死だ。

DCユナイテッド vs フィラデルフィア・ユニオン キックオフ時間

MLS - メジャーリーグサッカー Audi Field

本日行われるDCユナイテッド対フィラデルフィア・ユニオン戦は、2026年2月22日 00:30にキックオフ予定。

チームニュース＆メンバー

DCユナイテッド vs フィラデルフィア・ユニオン 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー レネ・ヴァイラー 予想スタメン 控え選手 マネージャー B. Carnell

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

D.C.ユナイテッドは、新監督レネ・ヴァイラーによる積極的なオフシーズンの刷新を経て、2026年シーズン開幕戦にほぼ別人のような姿で臨む。 最大の話題は間違いなくタイ・バリボだ。フィラデルフィアから460万ドルという高額移籍金で加入した彼は、古巣相手に即座に脅威となるだろう。クラブ史上最高額で獲得したルイス・ムンテアヌと前線でコンビを組み、D.C.ファンが待ち望んだ攻撃陣の復活を遂げ、昨季の得点力不足の記憶を消し去ることを期待されている。 しかし、ブラック・アンド・レッドにも課題は残る。守備の要ルーカス・バートレットが膝の負傷で欠場する開幕戦を乗り切らねばならず、若手有望株マタイ・アキンボニは2025年シーズンからの累積出場停止処分が継続中だ。

フィラデルフィア・ユニオンは、サポーターズ・シールドの覇者としての自信を持ってアウディ・フィールドにやってくるが、CONCACAFチャンピオンズカップの厳しい戦いをこなしていることで、すでに体力の消耗に悩まされている。週半ばの大陸大会で5-0の大勝を収め、チームは勢いに乗っているが、クイン・サリバンが長期離脱しているため、ブラッドリー・カーネル監督は戦術上の難題を解決しなければならない。 明るい面としては、ユニオンの「若手を優先する」という哲学が花開き、16歳のキャバン・サリバンとネイサン・ハリエルが今シーズン、さらに大きな役割を担うことが期待されています。アンドレ・ブレイクが休養し、ゴールキーパーとしての復帰の準備が整ったことで、フィラデルフィアは、そのチームワークと確立されたシステムによって、D.C. の高額な新戦力を打ち負かすことができることを証明しようとしています。

フォーム

直接対決成績

順位表

大画面で視聴する方法

