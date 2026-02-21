本日のマンチェスター・シティ対ニューカッスル・ユナイテッド戦（プレミアリーグ）の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時間

マンチェスター・シティ対ニューカッスル・ユナイテッド戦の英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全かつ暗号化された接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALが厳選したスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

マンチェスター・シティ vs ニューカッスル・ユナイテッド キックオフ時間

プレミアリーグ - プレミアリーグ Etihad Stadium

本日行われるマンチェスター・シティ対ニューカッスル・ユナイテッド戦は、2026年2月21日 20:00にキックオフ予定です。

試合プレビュー

プレミアリーグ優勝争いが今週土曜夜のエティハド・スタジアムで激化する。首位アーセナルとの差を縮めようとするマンチェスター・シティに対し、復活を遂げたニューカッスル・ユナイテッドがカップ戦敗退の雪辱を期して乗り込む。

シティは現在アーセナルに5ポイント差をつけられているが、重要なのは1試合少ない状況だ。アーセナルが週半ばにウルブズと引き分けたことを受け、ペップ・グアルディオラ監督はここで勝利すれば、日曜のノースロンドン・ダービーを控えたミケル・アルテタ監督率いるチームに多大なプレッシャーをかけられると認識している。シティは全大会通じて4連勝中と絶好調だ。

ニューカッスル・ユナイテッド（10位 - 36ポイント）2026年の不安定なスタートから一転、エディ・ハウ率いる「マグパイズ」は突如として飛翔を始めた。3連勝中であり、特に水曜日のチャンピオンズリーグではカラバフを6-1で圧倒する衝撃的な勝利を収めた。リーグ戦での欧州カップ戦出場権獲得は困難だが、エティハドでの好結果がエリート争いへの復帰を告げるだろう。

チームニュース＆メンバー

フォーム

対戦成績

順位表

本日マンチェスター・シティ対ニューカッスル・ユナイテッド戦を視聴するためのステップバイステップVPNガイド

NordVPN

ダウンロードとインストール：ExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。 サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいますが米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。 キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。 ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面で観戦するのが最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：