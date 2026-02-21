Goal.com
プレミアリーグ
team-logoマンチェスター・シティ
Etihad Stadium
team-logoニューカッスル
Renuka Odedra

翻訳者：

本日のマンチェスター・シティ対ニューカッスル・ユナイテッド戦（プレミアリーグ）の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時間

マンチェスター・シティ対ニューカッスル・ユナイテッドのプレミアリーグ試合の視聴方法、キックオフ時間、チーム情報

マンチェスター・シティ対ニューカッスル・ユナイテッド戦の英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

アメリカピーコック
UKTNTスポーツ
オーストラリアスタン・スポーツ
カナダFubo Canada
インドJioStar
南アフリカ／サハラ以南アフリカスーパースポーツ
マレーシアアストロ
中東beIN Sports MENA

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全かつ暗号化された接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALが厳選したスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

マンチェスター・シティ vs ニューカッスル・ユナイテッド キックオフ時間

crest
プレミアリーグ - プレミアリーグ
Etihad Stadium

本日行われるマンチェスター・シティ対ニューカッスル・ユナイテッド戦は、2026年2月21日 20:00にキックオフ予定です。

試合プレビュー

Antoine Semenyo Man City 2026 Getty Images

プレミアリーグ優勝争いが今週土曜夜のエティハド・スタジアムで激化する。首位アーセナルとの差を縮めようとするマンチェスター・シティに対し、復活を遂げたニューカッスル・ユナイテッドがカップ戦敗退の雪辱を期して乗り込む。

シティは現在アーセナルに5ポイント差をつけられているが、重要なのは1試合少ない状況だ。アーセナルが週半ばにウルブズと引き分けたことを受け、ペップ・グアルディオラ監督はここで勝利すれば、日曜のノースロンドン・ダービーを控えたミケル・アルテタ監督率いるチームに多大なプレッシャーをかけられると認識している。シティは全大会通じて4連勝中と絶好調だ。

ニューカッスル・ユナイテッド（10位 - 36ポイント）2026年の不安定なスタートから一転、エディ・ハウ率いる「マグパイズ」は突如として飛翔を始めた。3連勝中であり、特に水曜日のチャンピオンズリーグではカラバフを6-1で圧倒する衝撃的な勝利を収めた。リーグ戦での欧州カップ戦出場権獲得は困難だが、エティハドでの好結果がエリート争いへの復帰を告げるだろう。

チームニュース＆メンバー

マンチェスター・シティ vs ニューカッスル 予想スタメン

マンチェスター・シティHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestNEW
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
3
ルベン・ディアス
27
マテウス・ルイス
21
ライアン・アイト・ヌーリ
15
マーク・グエイ
16
ロドリ
20
ベルナルド・シウヴァ
33
ニコ・オライリー
9
アーリング・ハーランド
42
アントワーヌ・セメンヨ
47
フィル・フォーデン
1
ニック・ポープ
3
ルイス・ホール
12
マリック・チャウ
33
ダニエル・バーン
2
キーラン・トリッピアー
28
ジョセフ・ウィロック
8
サンドロ・トナーリ
7
ジョエリントン
41
ジェイコブ・ラムジー
10
アンソニー・ゴードン
20
アントニー・エランガ

4-3-3

NEWAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エディ・ハウ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

フォーム

MCI
-直近成績

ゴールを許す
12/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

NEW
-直近成績

ゴールを許す
14/9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

対戦成績

MCI

直近の 5 試合

NEW

3

勝利

1

Draw

1

Win

11

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

本日マンチェスター・シティ対ニューカッスル・ユナイテッド戦を視聴するためのステップバイステップVPNガイド

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. ダウンロードとインストールExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。
  2. サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいますが米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。
  3. キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。
  4. ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面で観戦するのが最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：

  • スマートテレビとFire Stick: AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV Stick、 Google TV搭載のGoogle Chromecastなどの デバイスには、 ネイティブVPNアプリが搭載されています 。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして、スマートフォンと同じように接続するだけです。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートPCからTVへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。

0