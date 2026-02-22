シェフィールド・ユナイテッド対シェフィールド・ウェンズデイ戦の英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全かつ暗号化された接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴することが可能です。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALが厳選したスポーツストリーミングに最適なVPNガイドをご覧ください。

シェフィールド・ユナイテッド vs シェフィールド・ウェンズデイ キックオフ時間

EFL チャンピオンシップ - チャンピオンシップ Bramall Lane

本日行われるシェフィールド・ユナイテッド対シェフィールド・ウェンズデイの試合は、2026年2月22日 12:00にキックオフ予定です。

試合プレビュー

スチール・シティ・ダービーが2026年2月22日（日）、ブラモール・レーンに帰ってくる。137年の歴史の中で最も一方的な対戦となるだろう。シェフィールド・ユナイテッドが中位を固めようとする一方、シェフィールド・ウェンズデイは前例のない危機に陥っている。EFLの厳しい制裁を受け、勝ち点マイナスで最下位に沈んでいるのだ。

シェフィールドにおける力の均衡がこれほどまでに歪んだことは稀だ。クリス・ワイルダー監督（クラブで3度目の指揮）率いるブレードスは目立たないながらも安定した戦いを続け、現在42ポイントで15位につけている。先週末のポーツマス戦ではアンドレ・ブルックスの90分決勝点で1-0の勝利を収め、勢いに乗ってダービーに臨む。

一方、ヘンリック・ペデルセン監督率いるシェフィールド・ウェンズデイの状況は深刻だ。 驚異的な18ポイントの減点により-7ポイントで最下位に沈むオウルズは、9連敗中だ。26試合未勝利で、2012年以来市内ライバルに勝利していない。クラブは所有権移行期にあり、降格が確実視される中、このダービーは順位争いというより、かろうじて残る誇りを守る戦いだ。

チーム情報＆メンバー

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面が最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：