本日のシアトル・サウンダーズFC対コロラド・ラピッズのメジャーリーグサッカー（MLS）試合の視聴方法：ライブストリーム、テレビ放送、開始時間

シアトル・サウンダーズFC対コロラド・ラピッズ戦の英語ライブストリームはこちら。GOALが今日の試合視聴方法に関する全てをお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスを別の地域からアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、安全で暗号化されたオンライン接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリック、またはGOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

シアトル・サウンダーズFC 対 コロラド・ラピッズ キックオフ時間

crest
MLS - メジャーリーグサッカー
Lumen Field

本日行われるシアトル・サウンダーズFCとコロラド・ラピッズの試合は、2026年2月23日 02:15にキックオフします。

試合プレビュー

Seattle Sounders FCGetty Images

メジャーリーグサッカーが再開。シアトル・サウンダーズは2026年2月22日（日）、ルーメン・フィールドで18シーズン目の開幕戦を迎える。2025シーズンはリーグカップ優勝を果たしたもののプレーオフで敗退。ブライアン・シュメッツァー監督率いるチームは、新体制で再編されたコロラド・ラピッズと対戦する。

急成長中のスター選手オベド・バルガスがアトレティコ・マドリードへ移籍したものの、MLSで最も安定した戦力を維持するサウンダーズ。欧州での成功を収めたプレシーズンと、球団記録となる90得点を挙げた2025年シーズンを経て、圧倒的な優勝候補だ。ただし、昨シーズン終盤に見せた異例の守備の脆弱性には対処が必要である。

ラピッズはトッテナム・ホットスパーから加入したマット・ウェルズ監督の下、新たな時代を迎える。コロラドは2025年シーズン、プレーオフ進出をわずか1勝差で逃し、オフシーズンに中核選手を刷新した。若くエネルギッシュな戦力を擁するウェルズ監督は、モダンなプレス戦術を導入すると見られ、開幕戦でベテラン揃いのシアトルを不意を突く可能性がある。

チームニュース＆メンバー

シアトルサウンダーズFC vs コロラド ラピッズ スタメン

シアトルサウンダーズFCHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestCLR
26
アンドリュートーマス
25
ジャクソン・ラゲン
28
ジェイマル・ゴメス
5
ヌフ・トロ
16
アレックス・ロルダン
13
ジョーダンモリス
31
ハッサニ・ドットソン
9
ヘスス・フェレイラ
11
アルベルト・ルスナーク
7
クリスティアン・ロダン
95
O. De Rosario
1
ザック・ステッフェン
4
レジーキャノン
24
ノア・コブ
99
J. Travis
22
L. Herrington
8
ハムザット・オジェディラン
12
ジョシュアテンシオ
10
パクステン・アーロンソン
9
ラファエル・ナバロ
7
ダンテ・シーリー
77
ダレン・ヤピ

4-3-3

CLRAway team crest

SEA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ブライアンシュメッツァー

CLR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • M. Wells

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

フォーム

SEA
-直近成績

ゴールを許す
13/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

CLR
-直近成績

ゴールを許す
6/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

対戦成績

SEA

直近の 5 試合

CLR

2

勝利

3

引分け

0

勝利

8

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

順位表

本日開催のシアトル・サウンダーズFC対コロラド・ラピッズ戦を視聴するためのステップバイステップVPNガイド

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. ダウンロードとインストール:ExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。
  2. サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーロケーションを選択します（例：英国にいても米国のストリームを視聴したい場合は、米国サーバーに接続）。
  3. キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。
  4. ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面が最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：

  • スマートTV & Fire Stick： AndroidベースのTVやAmazon Fire TV Stick、 Google Chromecast with Google TVなどには ネイティブ VPNアプリが搭載されています 。TVのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインしてスマートフォンと同様に接続してください。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートパソコンからテレビへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。

0