本日のサンノゼ・アースクエイクス対スポーティング・カンザスシティのメジャーリーグサッカー（MLS）試合の視聴方法：ライブストリーム、テレビ放送局、開始時間

サンノゼ・アースクエイクス対スポーティング・カンザスシティ戦の英語ライブストリームはこちら。GOALが今日の試合視聴方法に関する必要な情報をすべてお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスを別の地域からアクセスしたい場合、地域制限に遭遇する可能性があります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、安全で暗号化されたオンライン接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

サンノゼ・アースクエイクス vs スポーティング・カンザスシティ キックオフ時間

MLS - メジャーリーグサッカー PayPal Park

サンノゼ・アースクエイクス対スポーティング・カンザスシティの試合は、2026年2月22日 03:30にキックオフします。

試合プレビューとチーム情報

MLSシーズンが再開し、ペイパル・パークでハイステークスな開幕戦が行われます。サンノゼ・アースクエイクスとスポーティング・カンザスシティの両チームは、2025年の失望を払拭すべく必死です。両チームともポストシーズン進出を逃したシーズンでした。

サンノゼはドイツ代表ティモ・ヴェルナーの加入で戦力層を強化。完全な適応には時間を要するが、オフシーズンにクリスティアン・エスピノサやホセフ・マルティネスといった主力選手を失った攻撃陣の要となることが期待される。

スポーティング・カンザスは前季70失点を喫した守備陣の強化に注力。ベテランGKジョン・プルスカンプは依然として頼れる存在だが、刷新されたバックラインが彼をより守らねばならないというプレッシャーがかかっている。

チームニュース＆メンバー

サンノゼ アースクエイクス vs スポルティングカンザスシティ 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ブルースアリーナ 予想スタメン 控え選手 マネージャー R. Wicky

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

フォーム

対戦成績

順位表

サンノゼ・アースクエイクス対スポーティング・カンザスシティ戦を本日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

NordVPN

ダウンロードとインストール:ExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。 サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーロケーションを選択します（例：英国にいても米国のストリームを視聴したい場合は、米国サーバーに接続）。 キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。 ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面が最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：