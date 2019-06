昨季痛恨ミスのカリウス、リヴァプールファンから温かく歓迎！「君はこの勝利の一部だ」

レンタルでベシクタシュに加わっているGKロリス・カリウスに、所属元リヴァプールのファンからの温かいメッセージが寄せられている。

今シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)で1日にトッテナムとの決勝を戦い、2-0で勝利して14年ぶり6度目の戴冠を果たしたリヴァプール。昨シーズンにも決勝に進出していたが、レアル・マドリーに1-3で敗れており、1年越しのリベンジを完遂する格好となった。

また、昨シーズンの決勝では、51分にカリウスがスローインをレアル・マドリーFWカリム・ベンゼマに当ててしまい先制点を献上。さらに、83分にもFWガレス・ベイルのシュートを正面でファンブルしてしまい、トドメとなる3点目を与えてしまっていた。

当然ながら試合後、カリウスは大々的に苛烈な批判に晒され、かなり侮辱的な言葉を浴びることも。そして、汚名を返上することができないまま、昨年夏に2年間のレンタルでベシクタシュに加わることが発表された。

それでも、カリウスは見事に欧州制覇を成し遂げた古巣を祝福。自身のツイッターアカウント(@LorisKarius)に「おめでとう、@LFC(リヴァプール)。クラブとファンの誰もが本当に幸せだ。君たちはこれに相応しい」と投稿した。

すると、リヴァプールファンがこのツイートに対して続々と返信。「僕らは君が大好きだ」、「愛してるわ。あなたは私たちの一員よ」、「(優勝は)君のでもあるだろ!」、「君はまだこのレッズ(リヴァプール)の一部だ」、「一度レッズだったならずっとレッズだよロリス(カリウス)!」、「ロリス・カリウス、君はこの勝利の一部だ…」といったコメントが付いている。

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.