20歳の代表選手にとって、数字は厳しい現実を物語っている。年明け以降のバルセロナの12試合で、ルーニーが出場したのはわずか5試合。さらに懸念されるのは出場時間の内訳だ。年間通じて500分出場可能な中で、彼がピッチに立ったのはわずか160分に過ぎない。 彼の力量と潜在能力を考えると、2026年の「激しい」スタート期における出場機会の少なさは、現在の彼の状態とトップチームの要求との間に大きな隔たりがあることを示唆している。

繰り返される出場機会不足

今シーズン、このスウェーデン人選手が観客席に追いやられるのは初めてではない。11月9日から12月2日にかけても同様の不調期があり、セルタ・ビーゴ、アスレティック・クラブ、チェルシー、アラベス、アトレティコ・マドリード戦の全試合で出場機会を得られなかった。その後一時的にローテーションに復帰し、2試合で先発出場を果たしたものの、その勢いは完全に失われてしまった。 世界最高峰の環境で成長を続けるには継続的な出場時間が必要な選手にとって、この「消える現象」は懸念すべき傾向となりつつある。

ピッチに立つ機会を得たとしても、その出場時間はごくわずかだ。 最近のレアル・オビエド戦とマジョルカ戦では、1試合あたり10分強の出場に留まり、実質的に終盤の穴埋め要員として起用されるに過ぎず、真の戦術的選択肢とは言い難い。ルーニーにとって、チーム復帰の苦戦は、バルサの今シーズンの高まるプレッシャーによってさらに深刻化している。カタルーニャでフリックが推進するプロジェクトにとって、あらゆるポイントとカップ戦が分岐点のように感じられる状況だ。

ラミン・ヤマル問題

ルーニーにとっての「部屋の中の象」は、ラミーヌ・ヤマルの急激かつ否定できない台頭である。同じ右サイドのポジションを好むヤマルは、バルセロナの先発メンバーにおいて手放せない柱となった。 マタロ生まれの天才少年は休むことを知らない現象であり、通常ならローテーションが予想されるコパ・デル・レイの試合でさえフリック監督が彼を先発起用している。ヤマルが守備陣を切り裂き続ける限り、スウェーデン人若手の先発への道は事実上閉ざされたままだ。

ヤマルとの競争の難しさは、最近のアトレティコ・マドリード戦でのコパ敗退で如実に示された。ディエゴ・シメオネ率いる強圧的な守備に直面しながらも、この10代の選手は攻撃の要であり続けた。ルーニーはこの序列を十分に認識していると報じられており、彼の功績として、公の場で不満を口にしたことは一度もない。 一方フリック監督は記者会見でスウェーデン人選手への称賛を続け、ピッチ上での実績不足にもかかわらず、彼がチームにとって貴重な戦力であるとの姿勢を堅持している。

戦略的障壁と移籍の噂

内部競争に加え、バルセロナの移籍市場における戦略的関心も、現在のチームで出場機会を得られない選手たちに暗い影を落としている。クラブは攻撃陣を強化するため、常にトップクラスの補強候補と結びつけられており、育成選手の出場機会はさらに圧迫されている。アトレティコ・マドリードのエンリケ・セレーソ会長は最近、そうした補強候補に関する噂について言及し、「フアン・ジュリアンはアトレティコ・マドリードと契約中の選手であり、彼は満足している。 バルサから正式な獲得の打診は一切なく、それ以上言うことはない」と述べた。

セレーソの断固たる姿勢にもかかわらず、バルサがジュリアン・アルバレスのような世界クラスのフォワードをスカウトしている事実自体が、ルーニーが直面する困難を浮き彫りにしている。エスタディ・オリンピックでの地位を維持するためには、先発選手に代わる有効な選択肢となり得ることを証明しなければならない。現時点では彼は待機状態に陥っており、上位選手の負傷や急激な不振によってチャンスの窓が開くのを待っているが、その機会は週を追うごとに遠のいているように感じられる。

フリック監督の戦術的硬直性が批判の的

ローテーション不足とルーニーら選手の継続的な起用見送りは、特に結果が伴わない場合に批判の的となり始めている。コパ・デル・レイ準決勝第1戦で惨敗した後、フリック監督は自身のシステムと主力選手への依存について問われた。監督は選択を擁護せざるを得ず、「我々は良くないプレーをした」と認めた。 第2戦に臨まねばならない。非常に厳しい戦いになるが、我々は戦う。ハーフタイムに様々な状況について話し合い、改善すべき点を確認した。前半に見せた姿は、私が求めるチームではなかった。なぜオフサイドなのかと問う。彼らの判断基準はわからない。受け入れるしかないが、納得はいかない」

フリック監督の苛立ちは明らかだが、こうした危機的状況でルーニー起用をためらう姿勢は、同選手の現状に対する信頼不足を示唆している。カンプ・ノウでの第2戦を控え、優勝争いが激化する中、ドイツ人指揮官は自らの信念を貫いている。 ルーニー・バルディジにとって課題は単純だが極めて困難だ：与えられたわずかな出場時間で不可欠な存在となる方法を見出すか、さもなければ「消える演技」がバルセロナでのキャリアの恒常的特徴となる未来を覚悟するかの選択を迫られている。