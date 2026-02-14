「彼らは降格争い中だ！」－ピーター・クラウチ、トッテナムがトーマス・フランク解任を「引き延ばした」としてマウリシオ・ポチェッティーノ復帰を要求

元トッテナムFWピーター・クラウチは古巣の現状について遠慮なく批判し、北ロンドンのクラブが今や降格争いに巻き込まれていると主張した。不振が続いた末に首脳陣はついにトーマス・フランク監督の解任に踏み切ったが、クラウチは決断の遅れがクラブを危うい立場に追いやったと考えている。

スパーズはプレミアリーグ下位に沈んでおり、元イングランド代表選手は、チームの戦力がシーズン終盤の不安を払拭するには不十分かもしれないと懸念している。新たなアイデンティティの模索が始まる中、クラウチにとってクラブの魂を取り戻せる人物はただ一人しかいない。

ポッチを呼び戻せ！クロウチが理想の後継者を指名

恒久的な指揮官候補を巡る憶測が高まる中、クラウチはクラブとサポーターの溝を埋める唯一の道は、かつての英雄の復帰だと断言する。トッテナムはイゴール・トゥドールとの暫定契約で船を安定させたが、クラウチは夏に向けてよりロマンチックな人事を見たいと考えている。

パディ・パワーの独占インタビューでクラウチは語った。「今は暫定監督を置き、夏には[マウリシオ]・ポチェッティーノを招聘すべきだ。彼が『気分が良くなる要素』を取り戻してくれる。良い選択肢だが、リーグ内には既に交渉可能な優秀な監督が他にもいる。[アンドニ]・イラオラやマルコ・シルバも有力候補だ」

「明らかに長引いた」―トーマス・フランクがN17で失敗した理由

トーマス・フランクの在任期間はトッテナム・ホットスパー・スタジアムで好意的に記憶されることはないだろう。クラウチは、公式発表のずっと前からその兆候は明らかだったと感じている。デンマーク人監督が他クラブで成功を収めたにもかかわらず、特定のスタイルのサッカーに慣れ親しんだサポーター層にとって、北ロンドンのクラブとの相性は決して良いものとは思えなかった。

クロウチは解任のタイミングについて批判し、こう説明した。「ファンとの間に真の繋がりはなかった。サッカーは見るに堪えないものだった。確かに彼は怪我に悩まされていた。私はトーマス・フランクを好んでいる。監督としても、人間としてもだ。彼は別の場所で成功するだろう。問題は、彼がトッテナムに馴染んでいないように感じられたことだ。明らかに必要以上に長く引き延ばされた。 状況が好転する見込みはなく、むしろ悪化する一方だっただろう」

降格の可能性：トッテナムは本当に降格するのか？

トッテナムのような名門クラブが降格の危機に瀕しているという考えは、一部の人には荒唐無稽に映るかもしれない。しかしリーグの順位表は異なる現実を物語っている。クラウチは、スター選手が名を連ねるチームであっても、手遅れになる前に選手たちが現状の現実を直視すべきだと警告した。

「彼らは今や降格争いの真っ只中だ。それを否定する余地はない。残留が最優先課題だ——こんなことを言うのは狂っているように聞こえるだろう」とクラウチは認めた。「降格するには質が高すぎるし、実際に落ちることはないと思う。だが間違いなく降格争いに巻き込まれている」

クラブ内の緊張はベンチに座る元選手たちにも波及しており、ロビー・キーンが監督空席の引き受けについて質問されたインタビューを途中で立ち去ったとの報道も浮上している。これは現在監督探しを取り巻く有害な雰囲気を浮き彫りにしている。

「暴挙だ」―ショーン・ダイチ解任にクラウチ激怒

トッテナムだけがベンチで大胆な決断を下しているわけではないが、クラウチはノッティンガム・フォレストの意思決定にははるかに批判的だった。ショーン・ダイチの解任はリーグ全体に衝撃を与え、長年トップリーグでストライカーを務めた彼にとって、これは現代のクラブ経営の失敗を象徴するものだ。

クラウチは不満を表明し、こう述べた。「まったくもって不当だ。彼はもっと時間を得るに値していた。何が起きたのかわからない。オーナーはかなり軽率だった」 ウルブズ戦の試合の一部を見たが、彼らは35本ものシュートを放っていた！彼は少し不運だったと思う。試合を支配し、得点できなかったのは不運だったのに、その後解任されるなんて。非常に、非常に厳しい判断だ。シーズン中に4人目の監督を起用している事実が、問題の所在を物語っている」

シーズン終盤が迫る中、トッテナム理事会は次の決断がさらなる泥沼化を招かないよう、強いプレッシャーに晒されている。今のところ、ポチェッティーノの亡霊は北ロンドンの白の半分のチームに、依然として大きく影を落としている。