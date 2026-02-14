ブルーズは早い段階でリードを奪ったが、それは自らの創造的な工夫によるものではなかった。代わりに6分、アルフィー・ドリントンがオウンゴールを献上し、ホームチームに1-0のリードをもたらしたのだ。しかしシティは勢いに乗って下位リーグの相手を打ち崩すどころか、鈍いリズムに陥り、ホームサポーターを苛立たせ、タッチラインの監督を明らかに激怒させた。 長い時間帯、サッカーのピラミッドにおける格差はほとんど見えず、サルフォードは三冠王相手に互角に戦った。

ペップ、疲労を言い訳にしない

試合前、グアルディオラ監督は過密日程の厳しさを公言していた。シティはシーズン通じて実質的に週2試合をこなし、アーセナルやリヴァプールとの首位の座を争うプレミアリーグ優勝争いという巨大な精神的プレッシャーも背負っていた。しかし試合終了後の記者会見で、シティの指揮官は精彩を欠いたプレーの理由として選手の疲労を盾にすることを拒んだ。

試合後の分析でグアルディオラは冷静に、選手たちが戦術的要求を理解できなかったと指摘した。「我々は自陣のスペースを読み切れなかった」と彼は語った。「攻撃時のスペースは相手の守備姿勢に依存するが、我々はそれを読み損ねた。プロセスをもう少し迅速化するために多くの時間を費やしてきたのだ」 唯一の朗報は勝ち上がったことだ。それだけだ。精神的に疲弊していると言えば楽だが、様々な理由でここ2、3週間は厳しい状況だった。だがそれが我々の仕事だ。やるべきことをやらねばならない。数日おきに試合があるのが日程だ。我々はスペースの読みを完全に失った。それが全てが平板で遅く、不甲斐ない結果につながった理由だ」

1月の補強が救いの手

試合は1-0の危うい均衡状態が続き、サルフォードの勢いが増す中、グアルディオラ監督はベンチから質の高い選手を投入せざるを得なかった。これは冬の移籍市場におけるシティの積極的な動きの重要性を浮き彫りにした。弱小チームを退けるには多額の投資が必要だったのだ。 試合が完全に決着したのは81分、マーク・ゲヒが飛び出して2点目を決め、サルフォードの歴史的大番狂わせの夢を事実上断った。

リーグ2の相手を崩すのに苦労したことは、チャンスを活かせなかった複数のレギュラー選手にとって警鐘となるだろう。統計上はシティがボール支配率で上回っていたものの、グアルディオラ監督率いるチームに通常見られる鋭さが欠けていた。 監督が満足したのは試合終了前の10分間だけだった。2点目がネットを揺らした瞬間、緊張は消え去ったが、それまでの80分間はすでに監督の口に苦い味を残していた。

5回戦以降への道

「退屈な」勝利ではあったが、マンチェスター・シティの複数戦線でのタイトル獲得への挑戦は継続中だ。FAカップ5回戦抽選会は月曜夜に実施され、マックルズフィールド対ブレントフォード戦の直前に実施される。 シティはウェンブリーへの道筋を見据えながら抽選結果を注視するだろう。ただし、王座防衛を目指すなら、このような水準以下のパフォーマンスをこれ以上繰り返す余裕はないと自覚している。

スケジュールに減速の兆しは見られず、欧州での試合も目前に迫っている。チェルシーは現在、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の対戦相手を待っている。これは今月下旬に行われるインテル対ボーデ・グリムト、レアル・マドリード対ベンフィカのプレーオフ試合の結果によって決定される。グアルディオラ監督にとっての焦点は、一貫性を確立し、シーズン終盤の重要な局面が本格化する前に戦術的な鋭さを取り戻すことに置かれている。