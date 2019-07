天皇杯3回戦の試合会場とキックオフ時間が決定!7月10日に全対戦カードが決定

日本サッカー協会(JFA)は8日、天皇杯JFA第99回全日本サッカー選手権大会3回戦の会場とキックオフ時間を発表した。

3回戦は8月14日(水)に開催。勝者は9月18日(水)に行われるラウンド16に進出する。なお、準々決勝は10月23日(水)、準決勝は12月21日(土)があり、決勝は2020年の元日に新国立競技場で行われる。

なお、2回戦は3日に29試合が行われたが、残り3試合が10日に開催。その結果を受けて3回戦の全カードが決定する。

3回戦の対戦カード、キックオフ時間、試合会場は以下の通り。

■天皇杯3回戦 対戦カード

8月14日(水)

19:00 川崎F vs 岡山(Cスタ)

19:00 磐田 vs 八戸(ヤマハ)

19:00 清水 vs 福岡(レベスタ)

18:30 G大阪 vs [東京V or 法政大](味フィ西)

19:00 Honda vs 徳島(鳴門大塚)

19:00 三重 vs 長崎(トラスタ)

19:00 浦和 vs 水戸(Ksスタ)

19:00 横浜FM vs [横浜FC or 仙台大](ニッパツ or ユアスタ)

19:00 広島 vs 金沢(Eスタ)

19:00 鹿屋体育大 vs 大分(昭和電ド)

19:00 [C大阪 or 和歌山] vs 山口(みらスタ)

19:00 神戸 vs 大宮(NACK)

19:00 鹿島 vs 栃木(栃木グ)

19:00 鳥栖 vs 柏(三協F柏)

19:00 FC東京 vs 甲府(中銀スタ)

18:30 仙台 vs 富山(富山)