『多摩川クラシコ』のスタメンが発表！…FC東京の久保建英が先発入り
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明治安田生命J1リーグ第1節、川崎フロンターレ対FC東京のスターティングメンバーが発表された。
3連覇を目指す川崎Fは、FUJI XEROX SUPER CUP 2019で衝撃のデビュー弾を記録したレアンドロ・ダミアンが先発メンバー入り。対するFC東京は今季、横浜F・マリノスへの期限付き移籍から復帰した久保建英がスタメンに名を連ねた。
試合は等々力陸上競技場で、14時にキックオフされる。
川崎フロンターレ
■GK
1 チョン・ソンリョン
■DF
26 マギーニョ
3 奈良竜樹
5 谷口彰悟
7 車屋紳太郎
■MF
6 守田英正
10 大島僚太
14 中村憲剛
41 家長昭博
■FW
9 レアンドロ・ダミアン
11 小林悠
□GK
21 新井章太
□DF
2 登里享平
17 馬渡和彰
□MF
25 田中碧
8 阿部浩之
19 齋藤学
□FW
20 知念慶
FC東京
■GK
33 林彰洋
■DF
2 室屋成
20 チャン・ヒョンス
3 森重真人
25 小川諒也
■MF
15 久保建英
8 髙萩洋次郎
18 橋本拳人
10 東慶悟
■FW
11 永井謙佑
9 ディエゴ・オリヴェイラ
□GK
13 波多野豪
□DF
5 丹羽大輝
6 太田宏介
□MF
17 ナ・サンホ
39 大森晃太郎
□FW
23 矢島輝一
27 田川亨介