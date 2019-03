【動画】ルーニーがMLSで初のハットトリック！ イングランドのレジェンドが健在ぶり示したチームは首位に

D.C.ユナイテッドに所属する元イングランド代表FWウェイン・ルーニーが、メジャーリーグサッカー(MLS)で初のハットトリックを記録した。

D.C.ユナイテッドは日本時間17日、MLSイースタンカンファレンス第3節でレアル・ソルトレーク・シティと対戦。この試合で先発したルーニーは、34分にPKで先制点を記録する。41分にはペナルティアーク付近で味方からパスを受けると、飛び出してきたGKをいなすチップキックで加点。後半に入ると、65分にも味方の折り返しを正面で押し込んだ。

D.C.ユナイテッドは、MLSで初となるハットトリックを記録したルーニーの活躍もあって、ホームでの一戦を5-0で圧勝。開幕からの3試合で2勝1分け、7得点無失点という内容とし、暫定首位に立っている。

First hat trick in MLS: ✅@WayneRooney was on another level. pic.twitter.com/7BgldTB7lM