今日のACミラン対コモのセリエA試合の視聴方法：ライブストリーム、テレビ放送、開始時間

ACミラン対コモ戦 キックオフ時間

セリエ A - Serie A Giuseppe Meazza

本日行われるACミラン対コモの試合は、2026年2月18日 19:45にキックオフ予定です。

試合プレビュー

ACミランはコモに対して最近絶好調で、過去5試合すべてで勝利を収めています。移籍市場で多額の資金を投入したにもかかわらず、コモは2024年の昇格後、セリエAで3試合すべて敗れています。

先月の対戦ではラビオが2得点を挙げ、ロッソネリがスタディオ・シニガリアで3-1の勝利を収めた。セスク・ファブレガス率いるチームは、先週ホームで下位フィオレンティーナに2-1で敗れた結果、上位6位以内入りへの望みが損なわれたことから、巻き返しを図る。

Getty Images

開幕戦でクレモネーゼに衝撃的な敗戦を喫して以来、ミランは続く23試合で無敗を維持している。これは欧州主要5リーグで最長の無敗記録である。8月以降の敗戦は、ナポリとのスーペルコッパ・イタリアーナと、ラツィオとのコッパ・イタリアの試合におけるノックアウト方式の大会のみである。

負傷者情報と主要統計

ベルギー人ウイングバックのアレクシス・サエレマエカーズは内転筋の故障から回復間近だが、サンティアゴ・ヒメネスと共に欠場する可能性もある。

プリシッチとレアオに加え、クリストファー・ヌクンクとニクラス・フルクルグも攻撃陣の2枠を争う。ルベン・ロフタス＝チークはここ数週間、前線での役割を担っている。ラビオが出場停止のため、アッレグリ監督は中盤で1人の変更を余儀なくされる。

Getty Images

一方、コモのアルバロ・モラタはフィオレンティーナ戦で退場処分を受け、古巣との対戦を欠場する。タソス・ドゥビカスとニコ・パズはラリアーニのセリエA8得点トップスコアラーであり、両者とも再び先発出場する見込み。ただし後者は偽9番として起用され、ドゥビカスがベンチに下がる可能性もある。

負傷者はアサネ・ディアオとエドアルド・ゴルダニガのみで、ファブレガス監督には豊富な選択肢が残されている。

チームニュース＆メンバー

フォーム

対戦成績

順位表

