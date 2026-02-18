Goal.com
ライブ
セリエ A
team-logoACミラン
Giuseppe Meazza
team-logoコモ
Watch it on DAZN
Renuka Odedra

翻訳者：

今日のACミラン対コモのセリエA試合の視聴方法：ライブストリーム、テレビ放送、開始時間

ACミラン対コモのセリエA試合の視聴方法、キックオフ時間、チーム情報

ACミラン対コモ戦の英語ライブストリームはこちらでご覧いただけます。GOALが本日試合を視聴する方法に関する必要な情報をすべてお届けします。

アメリカパラマウントプラス
UKDAZN UK
オーストラリアbeIN Sports Australia
カナダFubo カナダ
南アフリカ／サハラ以南アフリカStarTimes World Football
中東STARZPLAY

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、安全で暗号化されたオンライン接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

VPNで地域制限を回避！Expressを入手！

ACミラン対コモ戦 キックオフ時間

crest
セリエ A - Serie A
Giuseppe Meazza

本日行われるACミラン対コモの試合は、2026年2月18日 19:45にキックオフ予定です。

試合プレビュー

ACミランはコモに対して最近絶好調で、過去5試合すべてで勝利を収めています。移籍市場で多額の資金を投入したにもかかわらず、コモは2024年の昇格後、セリエAで3試合すべて敗れています。

先月の対戦ではラビオが2得点を挙げ、ロッソネリがスタディオ・シニガリアで3-1の勝利を収めた。セスク・ファブレガス率いるチームは、先週ホームで下位フィオレンティーナに2-1で敗れた結果、上位6位以内入りへの望みが損なわれたことから、巻き返しを図る。

Pulisic Modric AC MilanGetty Images

開幕戦でクレモネーゼに衝撃的な敗戦を喫して以来、ミランは続く23試合で無敗を維持している。これは欧州主要5リーグで最長の無敗記録である。8月以降の敗戦は、ナポリとのスーペルコッパ・イタリアーナと、ラツィオとのコッパ・イタリアの試合におけるノックアウト方式の大会のみである。

負傷者情報と主要統計

ベルギー人ウイングバックのアレクシス・サエレマエカーズは内転筋の故障から回復間近だが、サンティアゴ・ヒメネスと共に欠場する可能性もある。

プリシッチとレアオに加え、クリストファー・ヌクンクとニクラス・フルクルグも攻撃陣の2枠を争う。ルベン・ロフタス＝チークはここ数週間、前線での役割を担っている。ラビオが出場停止のため、アッレグリ監督は中盤で1人の変更を余儀なくされる。

Como Getty Images

一方、コモのアルバロ・モラタはフィオレンティーナ戦で退場処分を受け、古巣との対戦を欠場する。タソス・ドゥビカスとニコ・パズはラリアーニのセリエA8得点トップスコアラーであり、両者とも再び先発出場する見込み。ただし後者は偽9番として起用され、ドゥビカスがベンチに下がる可能性もある。

負傷者はアサネ・ディアオとエドアルド・ゴルダニガのみで、ファブレガス監督には豊富な選択肢が残されている。

チームニュース＆メンバー

ACミラン vs コモ 予想スタメン

ACミランHome team crest

3-5-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestCOM
16
マイク・メニャン
46
マッテオ・ガッビア
23
フィカヨ・トモリ
31
ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
4
サムエレ・リッチ
33
ダヴィデ・バルテサーギ
24
ザカリー・アテカメ
19
ユスフ・フォファナ
14
ルカ・モドリッチ
18
クリストファー・エンクンク
8
ルーベン・ロフタス＝チーク
1
ジャン・ブテ
31
メルギム・ヴォイヴォーダ
14
ハコボ・ラモン
3
アレックス・バジェ
2
マルク・オリヴァー・ケンプ
10
ニコラス・パス
33
ルーカス・ダ・クーニャ
23
マキシモ・ペローネ
19
ニコラス・キューン
20
マルティン・バトゥリナ
11
アナスタシオス・ドゥヴィカス

4-2-3-1

COMAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マッシミリアーノ・アッレグリ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セスク・ファブレガス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

フォーム

MIL
-直近成績

ゴールを許す
10/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

COM
-直近成績

ゴールを許す
11/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

対戦成績

MIL

直近の 5 試合

COM

5

勝利

0

引分け

0

勝利

11

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

ACミラン対コモ戦を今日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. ダウンロードとインストール:ExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。
  2. サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーロケーションを選択してください（例：英国にいても米国のストリームを視聴したい場合は、米国サーバーに接続）。
  3. キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。
  4. ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面が最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：

  • スマートTV & Fire Stick: AndroidベースのTVやAmazon Fire TV Stick、 Google Chromecast with Google TVなどの デバイスには、ネイティブVPNアプリが搭載されている場合が多いです 。TVのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして、スマホと同じように接続してください。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートパソコンからテレビへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。

VPNで地理的制限を回避しましょうExpressを入手！

