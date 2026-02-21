今日のレックサム対イプスウィッチ戦（チャンピオンシップ）の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時刻

レックサム対イプスウィッチ戦の英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが今日の試合観戦に必要な情報をすべてお届けします。

レックサム対イプスウィッチ キックオフ時間

EFL チャンピオンシップ - チャンピオンシップ SToK Cae Ras

本日2026年2月21日15:00キックオフのレックサム対イプスウィッチ戦。

試合プレビュー

今週土曜、レースコース・グラウンドで因縁の対決が繰り広げられる。EFLチャンピオンシップにおいて、レッズ（レックサム）がトラクター・ボーイズ（イプスウィッチ）を迎え撃つ。FAカップでレッズがトラクター・ボーイズを破る番狂わせを演じてからわずか8日後、両チームは再び激突。昇格争いの行方を左右する一戦となる。

これはEFLで最も野心的な2つのプロジェクトの対決だ。現在7位で史上初の4年連続昇格を目指すレックサムは、ホームでの調子を立て直したいところだ。カップ戦での活躍にもかかわらず、レースコース・グラウンドでは最近苦戦しており、直近3試合のホームリーグ戦で勝ち点1しか獲得できていない。

一方、イプスウィッチ・タウンは4位で自動昇格争いの真っ只中だ。キアラン・マッケナ監督率いるチームは先週金曜のFAカップ1-0敗戦のリベンジに燃えている。リーグ2位の攻撃力（51得点）を誇り、挽回する火力は十分だが、今季2度の対戦でレクスハムから得点を奪えていない。

チームニュース＆メンバー

レクサム vs イプスウィッチ・タウン 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー フィル・パーキンソン 予想スタメン 控え選手 マネージャー キーラン・マッケナ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

フォーム

対戦成績

WRE 直近の 2 試合 IPS 1 Win 1 Draw 0 勝利 レクサム 1 - 0 イプスウィッチ・タウン

イプスウィッチ・タウン 0 - 0 レクサム 1 得点 0 2.5ゴール以上のゲーム 0/2 両チームが得点 0/2

順位表

